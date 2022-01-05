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Українським мобільним операторам доведеться запускати VoLTE перед 5G

05.01.2022
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Технологія VoLTE дозволяє здійснювати дзвінки у мережі 4G. Без неї смартфони змушені перемикатися в 2G та 3G для передачі або прийому голосових дзвінків. Але вирішення цієї проблеми – не єдина причина запуску VoLTE. Відсутність підтримки голосу в LTE – стопорний фактор для подальшого розвитку і, зокрема, запуску мереж 5G.


Так само як було зі стандартом LTE, на ранніх етапах розвитку мереж 5G не потрібна підтримка передачі голосу. З урахуванням того, що саме собою будівництво нового стандарту – це дороге задоволення, всі оператори по всьому світу поки що включають 5G тільки для інтернету.

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Відповідно до вимог стандарту 5G (3GPP R15) від смартфонів не потрібна можливість прямої взаємодії між 5G з одного боку та 2G/3G з іншого боку. На практиці це означає, що якщо абонент захоче зробити дзвінок або надійде вхідний виклик, коли його смартфон у 5G, єдина мережа де він зможе це зробити – LTE.

Хитрі уми можуть запропонувати поетапний перехід спочатку з 5G в 4G, а потім з 4G в 2G або 3G, але на практиці такі процедури складно реалізовані. А затримки під час встановлення дзвінків становитимуть стільки, що абонент встигне дійти до телефону 🙂

Але навіть коли стільникові оператори все-таки доведуть свої мережі до пуття і запустять VoNR (можливість дзвонити прямо з 5G) технологія VoLTE все також буде необхідною. І це знову наслідок того, що смартфони не здатні безпосередньо взаємодіяти між 5G та 2G/3G мережами.

Навіть запуск VoNR – не врятує операторів від необхідності запуску VoLTE

Покриття 5G ще дуже довго залишатиметься гіршим, ніж 4G. Це пов’язано з тим, що мережі цього стандарту зазвичай запускаються у високих діапазонах, через що між станціями утворюються великі зони без покриття 5G.

Якщо абонент почне дзвінок через технологію VoNR і почне рухатися до краю покриття, мережа повинна буде спробувати виконати перехід в мережі більш раннього стандарту. Як ми згадували раніше, це може бути тільки LTE з технологією VoLTE. Без цієї технології дзвінки в 5G постійно обриватимуться.

Так що хоч би хотіли оператори перескочити якісь етапи розвитку і відразу почати будувати мережі за найпередовішими стандартами не вдасться. Стандарти вимагають поетапного запуску технологій і стільниковим компаніям доведеться ним підкоритися.

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05.01.2022
1 хвилина на прочитання

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