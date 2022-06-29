Samsung Galaxy XCover 6 Pro – захищений смартфон зі змінним АКБ

Більшість А-брендів не приділяють уваги захищеним моделям, які можуть використовуватись у ситуаціях, де збільшено ризик розбити смартфон. Міцні та надійні пристрої, яким не страшні падіння, вода, бруд та інше, останнім часом стали прерогативою маловідомих китайських виробників.





Однак компанія Samsung має серію смартфонів Xcover, нове покоління якої показав у своєму твіттері відомий точними інсайдами Еван Блас.

За опублікованими рендерами важко сказати, з чого саме виготовлено корпус пристрою. Але тільки дизайн підказує, що Xcover6 Pro здатний пережити більше типових крихких флагманських моделей. У списку характеристик значиться відповідність військовому стандарту міцності MIL-STD-801H, що означає проходження випробувань на стійкість до різних температур, падіння, води, пилу, потужних прискорень і т.д. Рівень захисту від вологи та пилу сертифікований за стандартом IP68.

Samsung Xcover6 Pro отримає 6.6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення зображення 120 Гц та режимом підвищеної чутливості для реагування на дотик у рукавичках. Його захищає скло Gorilla Glass Victus+. При цьому розміри корпусу становлять 168.8х79.9х9.9 мм з вагою 235 грам.

Кнопки на корпусі смартфона програмуються, на клавішу включення та ще одну додаткову кнопку можна забіндувати окремі дії. Також кнопка увімкнення має вбудований сканер відбитків пальців, а з передньою камерою доступна функція розблокування по обличчю.

Точна модель процесора не вказуються, але відомо, що це 6-нанометровий чіп із вісьмома ядрами. Покупцеві буде доступна лише одна версія з 6/128 ГБ пам’яті, яку можна доповнити картою MicroSD до 1 ТБ. Смартфон підтримує 5G, має два слоти для SIM-карт, працює з Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2, має NFC та підтримку п’яти систем навігації.

Основний блок камер складається з 50-мегапіксельного ширококутного сенсора з діафрагмою /1.8 і надширококутного на 8 МП (/2,2). Попереду встановлена ​​13-мегапіксельна селфі камера.

Цікавою особливістю Samsung Galaxy Xcover6 Pro стане змінний акумулятор, ємність якого складає 4050 мАг. Додатково продаватимуться запасні батареї, що дозволить мати резервне джерело живлення. Також на смартфоні знизу присутні контакти для фірмової зарядки POGO.

Коли саме Galaxy Xcover6 Pro опиниться в магазинах і якою буде його вартість, Еван Блас не вказує.