Starlink підвищив ціни на частину тарифів у США та інших країнах

SpaceX підвищила вартість частини тарифних планів супутникового інтернету Starlink у США та на деяких інших ринках. Зміни стосуються домашніх тарифів Residential, мобільних планів Roam, а також режиму Standby Mode, який дозволяє тимчасово призупинити основний сервіс, але залишити мінімальний доступ до мережі.

Для нових абонентів нові ціни вже діють. Для наявних клієнтів підвищення почне застосовуватися з наступного платіжного циклу 18 червня або пізніше. Про це повідомляє The Verge з посиланням на PCMag та повідомлення Starlink для користувачів.

Які тарифи подорожчали

У США базовий домашній тариф Residential 100 Мбіт/с подорожчав із $50 до $55 на місяць. План Residential 200 Мбіт/с тепер коштує $85 замість $80, а Residential Max — $130 замість $120.

Зміни зачепили й мобільні тарифи Roam. План Roam 100 ГБ подорожчав із $50 до $55, а Roam Unlimited — із $165 до $175 на місяць. Водночас тариф Roam 300 ГБ поки залишився без змін і коштує $80 на місяць.

Найпомітніше зросла ціна Standby Mode. Цей режим раніше коштував $5 на місяць, а тепер — $10. Він дозволяє тримати Starlink у режимі паузи з доступом до низькошвидкісного інтернету, зокрема для екстрених повідомлень і швидкої реактивації сервісу.

Чому SpaceX підвищує ціни

У повідомленні для клієнтів Starlink пояснює подорожчання розширенням покриття, збільшенням пропускної здатності мережі та інвестиціями в стабільніший і швидший зв’язок. Компанія також вказує на зростання операційних витрат.

Водночас підвищення викликало невдоволення серед частини абонентів, особливо користувачів Starlink Mini та тих, хто обирав сервіс саме через можливість гнучко призупиняти підписку. Standby Mode раніше був одним із способів не оплачувати повний тариф у періоди, коли термінал не використовується постійно.

На тлі зростання цін для приватних клієнтів SpaceX раніше рухалася в іншому напрямі для частини корпоративного сегмента, знижуючи вартість окремих бізнес-тарифів Local Priority. Це свідчить, що компанія переглядає ціноутворення залежно від типу клієнтів і сценарію використання Starlink.