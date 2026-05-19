Вийшов Range Rover SV Ultra з електростатичною аудіосистемою та сенсорною підлогою

Презентація Range Rover SV Ultra відбулася 15 травня 2026 року в Гейдоні, Велика Британія. У компанії модель позиціонують як одну з найтехнологічніших і найрозкішніших версій Range Rover. Основні зміни стосуються оздоблення салону, зовнішнього оформлення та нової аудіосистеми SV Electrostatic Sound.

Що змінилося зовні

Для SV Ultra передбачено новий ексклюзивний колір Titan Silver. За даними виробника, фарба містить ультратонкі алюмінієві частинки, які створюють ефект зміни відтінку залежно від освітлення та кута огляду. Також модель отримала елементи оздоблення у відтінках Satin Platinum Atlas і Silver Chrome.

Автомобіль комплектується 23-дюймовими легкосплавними дисками у кольорі Satin Platinum. Окремі декоративні елементи виконані у відтінку Platinum Atlas, який має імітувати анодований метал.

Інтер’єр без шкіри

Салон Range Rover SV Ultra виконаний у двоколірній схемі Orchid White та Cinder Grey. Для оздоблення використано матеріал Ultrafabrics — альтернативу шкірі. Сидіння отримали мозаїчний візерунок, нанесений за допомогою лазерної технології, а також функцію масажу гарячим камінням.

У салоні також використані декоративні панелі з ротангової пальми, глянцеві керамічні елементи керування, холодильний відсік і розкладний столик з електроприводом. Подовжена декоративна подушка виготовлена з тканини Kvadrat Remix, до складу якої входять 30% вовни та 70% переробленого поліестеру.

Нова аудіосистема

Головною технологічною новинкою стала система SV Electrostatic Sound. Range Rover заявляє, що це перша автомобільна електростатична аудіосистема такого типу. Вона буде доступна опційно для моделей SV на окремих ринках.

Система включає:

21 електростатичний перетворювач у салоні;

5 басових динаміків;

14 перетворювачів у сидіннях;

додаткові підлогові перетворювачі для пасажирських місць.

Електростатичні динаміки вбудовані в підголівники, спинки сидінь, стелю та інші зони салону. За інформацією компанії, така конструкція дозволяє створювати індивідуальні аудіозони для пасажирів.

Ключовим елементом системи є мембрана завтовшки 1 мм, розташована між двома металевими пластинами. У Range Rover стверджують, що вона реагує на аудіосигнал швидше за традиційні динаміки та забезпечує менше спотворень.

Звук через сидіння та підлогу

SV Ultra також отримала систему Body and Soul Seats. Вона аналізує звук у реальному часі та перетворює його на синхронізовані вібрації у сидіннях. Технологія доступна для першого та другого рядів.

Ще одна особливість — Sensory Haptic Floor. Це система підлогових перетворювачів, які створюють вібрації у просторі для ніг пасажирів. За задумом виробника, вона має доповнювати аудіосистему та створювати ефект фізичного відчуття звуку.

У пресрелізі також згадуються шість режимів Body and Soul Seats Wellness: Poise, Soothe, Serene, Cool, Tonic і Glow. Компанія заявляє про потенційний позитивний вплив цих режимів на самопочуття, однак у матеріалі не наведено деталей досліджень або методології.

Двигуни та доступність

Range Rover SV Ultra запропонують у двох версіях силових агрегатів: плагін-гібрид P550e та бензиновий V8 P540. Повністю електрична модифікація має з’явитися пізніше у 2026 році.

Компанія не уточнила у пресрелізі ціни моделі та повний перелік ринків, де буде доступна SV Electrostatic Sound. Деякі опції можуть залежати від країни продажу та комплектації.