Позашляховий універсал Audi A6 Allroad повертається: перші подробиці та шпигунські фото

Шанувальники практичних та водночас драйверських автомобілів можуть видихнути з полегшенням: легендарний крос-універсал Audi A6 Allroad quattro повертається на ринок у новому поколінні. Підтвердженням цього стали урядові документи про сертифікацію транспортного засобу та свіжі шпигунські знімки прототипу під час дорожніх тестів у Європі.

Новинка базуватиметься на останньому сімействі A6 Avant, яке дебютувало навесні 2025 року, але отримає чимало унікальних рішень.

Позашляховий шарм та несподівана деталь від RS6

Судячи зі знімків, новий A6 Allroad зберігає свій класичний, добре знайомий рецепт:

Збільшений дорожній просвіт та фірмова пневмопідвіска.

Захисний пластиковий обвіс по периметру кузова та розширені колісні арки.

Алюмінієві захисні пластини під днищем спереду і ззаду.

Видозмінена решітка радіатора та масивніші рейлінги на даху.

Проте найбільшим сюрпризом для автомобільних шпигунів стала наявність вертикальних аеродинамічних «зябер» на передніх крилах. Раніше цей елемент був ексклюзивною фішкою виключно «зарядженого» супер-універсала RS6 Avant. Вони виконують цілком практичну роль — покращують відведення гарячого повітря від потужних гальм та знижують турбулентність у районі коліс.

Цифровий інтер’єр

Всередині крос-універсал повністю повторить архітектуру актуального покоління A6. На водія та пасажирів чекає преміальний цифровий простір:

Тріо дисплеїв: цифрова панель приладів, великий вигнутий тачскрін мультимедійної системи та додатковий екран для переднього пасажира.

цифрова панель приладів, великий вигнутий тачскрін мультимедійної системи та додатковий екран для переднього пасажира. Проєкційний дисплей (HUD) з підтримкою доповненої реальності.

Акустична система преміумкласу Bang & Olufsen із 20 динаміками.

Що під капотом?

Лінійка силових агрегатів складатиметься з м’яких (MHEV) та повноцінних плагін-гібридних (PHEV) установок, що працюватимуть у парі з фірмовим повним приводом quattro. Очікуються як ефективні 4-циліндрові турбодизелі, так і потужніші 3,0-літрові бензинові та дизельні двигуни V6 для топових версій.

Коли чекати на презентацію

Офіційні терміни дебюту німецька компанія поки тримає в секреті. Враховуючи, що Audi все частіше ігнорує великі автосалони на користь закритих онлайн-презентацій, повноцінний реліз нового A6 Allroad quattro очікується вже наприкінці весни або на початку літа цього року, після чого автомобіль надійде у продаж на європейському ринку.