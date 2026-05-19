Цікавого мало: характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 і Galaxy Z Fold Wide повністю розкриті

Уже відомо, що Samsung готує два різні складані смартфони, які представлять одночасно в липні 2026 року. Galaxy Z Fold8 стане тоншим і легшим продовженням основної лінійки, а Fold Wide — незвичнішою версією з акцентом на формат мініпланшета.

Згідно з новим витоком, Galaxy Z Fold8 отримає чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і помітне зменшення товщини — до 4,1 мм у розкладеному вигляді за ваги близько 210 г. Водночас Samsung збереже основну камеру на 200 Мп, покращивши ультраширококутний модуль до 50 Мп, а фронтальні камери залишаться без змін. Акумулятор на 5000 мА·год і зарядка потужністю 45 Вт продовжують нинішню стратегію компанії без різких змін в автономності.

Galaxy Z Fold Wide виглядає більш експериментальним. Він отримає 7,6-дюймовий внутрішній екран зі співвідношенням сторін 4:3, що робить його ближчим до компактного планшета для роботи та мультимедіа. Систему камер спростять до двох сенсорів по 50 Мп, а ємність акумулятора становитиме 4800 мА·год за ваги близько 200 г.

На жаль, натяків на повернення стилуса в цьому поколінні «фолдів» немає. Очікується, що Samsung проведе презентацію Galaxy Unpacked наприкінці липня.