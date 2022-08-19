Стало відомо чому Apple вирішила випустити iPhone 14 раніше очікуваного

Авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко пояснив, чому Apple має намір представити нові смартфони раніше запланованого терміну. Про це аналітик заявив у своєму Twitter .





Фахівець звернув увагу на інсайд Bloomberg, згідно з яким презентація iPhone 14 відбудеться 7 вересня, а девайси надійдуть у продаж 16 вересня – зазвичай компанія представляла пристрої трохи згодом. “Ризик глобальної рецесії, як і раніше, зростає і непередбачуваний”, – зазначив Ко і підкреслив, що в Apple вирішили показати і запустити iPhone на ринок якомога раніше. На думку фахівця, ранній старт лінійки дозволить знизити ризики.

Також аналітик припустив, що американська компанія вже підготувалася до прем’єри смартфонів та відвантажила перші партії пристроїв. У зв’язку з цим топ-менеджери IT-гіганта могли вирішити, що нові аксесуари немає сенсу надовго затримувати. Мін-Чі Ко зауважив, що на тлі світової кризи та проблем із ланцюжком поставок Apple вирішила підстрахуватися та ретельно підготуватися до осінньої прем’єри гаджетів.

Незважаючи на те, що Apple, за словами фахівця, менш за інших виробників постраждала від кризи, у компанії все ж таки були проблеми. Так, через обмеження виробництва та неполадки із поставками корпорація не змогла реалізувати стільки iPhone SE третього покоління та нових комп’ютерів, скільки планувала раніше.