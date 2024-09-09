HONOR Magic 7 Pro показали на шпигунських знімках

У китайській соцмережі Weibo з’явилися перші фотографії майбутнього смартфона HONOR Magic 7 Pro, реліз якого очікується в січні 2025 року.

На опублікованих знімках ми бачимо, що серія HONOR Magic 7 збереже дисплей, вигнутий з чотирьох сторін. Однак виріз під селфі-камери стане меншим, ніж у поточному HONOR Magic 6 Pro.

Крім того, HONOR Magic 7 Pro збереже плоскі грані та закруглені кути. За даними інсайдерів, новинка запропонує поліпшені можливості обробки зображень поряд з поліпшеним дисплеєм і новою кремнієво-вуглецевою батареєю. HONOR тестує смартфон із камерами OmniVision OV50H на 50 Мп і Sony IMX882 на 50 Мп.

Також повідомляється, що HONOR Magic 7 Pro отримає нові ШІ-функції, чип Snapdragon 8 Gen 4. Цілком імовірно, що ми дізнаємося більше подробиць про новинки HONOR найближчим часом.