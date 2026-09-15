Телевізори LG звинуватили у стеженні за користувачами: компанія пояснила, що відбувається

Навколо смарттелевізорів LG виникла нова суперечка щодо конфіденційності. Канали Gamers Nexus і Level1Techs разом із фахівцями з кібербезпеки перевірили кілька моделей та заявили, що телевізори здатні сканувати локальну мережу, виявляючи інші підключені пристрої — зокрема смартфони та смартгодинники.

Найбільше запитань викликала робота мікрофонів. Автори дослідження припустили, що телевізори можуть обробляти голосові дані навіть у режимі очікування, а також звернули увагу на технологію Automatic Content Recognition — ACR, яка дозволяє визначати контент, що переглядає користувач.

Після поширення звинувачень LG опублікувала офіційне пояснення. Компанія категорично заперечує, що її телевізори безперервно записують або передають розмови власників.

За словами LG, голосове керування за замовчуванням вимкнене й активується лише після згоди користувача. Якщо ввімкнений режим Hands-free, телевізор у режимі очікування локально перевіряє звук лише на наявність ключової фрази. Якщо її немає, аудіо не перетворюється на текст, не зберігається та не передається на сервери.

Компанія також заперечила твердження, що телевізор записує голос офлайн, а після відновлення інтернет-з’єднання надсилає накопичені дані.

Щодо ACR, LG підтверджує існування технології, але заявляє, що вона використовується лише після відповідної згоди. Система створює цифровий «відбиток» контенту для його ідентифікації та може застосовуватися для аналізу аудиторії й персоналізації реклами.

Таким чином, саме існування механізмів збору та аналізу даних у телевізорах LG підтверджене, але твердження про постійне приховане записування домашніх розмов компанія заперечує. Користувачі, які хочуть мінімізувати збір даних, можуть вимкнути голосове керування, ACR/Live Plus і персоналізовану рекламу в налаштуваннях webOS.