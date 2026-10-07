Бюджетний Amazfit отримав нові функції для тренувань, хоча вийшов півтора року тому

Amazfit випустила нову прошивку 4.6.0.3 для Bip 6, одного з найдоступніших своїх годинників. Радикально вона нічого не змінює, але додає кілька справді корисних речей для тренувань і щоденного користування.

Для плавання в басейні тепер можна вручну вказувати час відпочинку між запливами. У Zepp Coach з’явилася можливість коригувати план тренувань на поточний тиждень. Ще одна новинка стосується синхронізації. Дані про активність тепер обмінюються між кількома пристроями.

Нагадаємо, що Bip 6 є наступником Bip 5 2023 року. Годинник має 1,97-дюймовий AMOLED-екран з яскравістю до 2000 ніт, підтримує понад 140 спортивних режимів, вбудований GPS із завантаженням офлайн-карт і Bluetooth-дзвінки. Корпус захищений за стандартом 5 ATM, тож плавання в басейні, яке покращила прошивка, для нього цілком штатний сценарій. Батарея на 340 мА·год, за заявою виробника, забезпечує до 14 днів роботи за звичайного використання.

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Оновлення важить близько 12 МБ і вже поширюється в усьому світі. Роздають його поступово, тож на частині годинників нова версія з’явиться трохи пізніше. Bip 6 лишається бюджетною моделлю, хоча вийшов на початку 2025 року. На старті в США він коштував $79,99, що за офіційним курсом НБУ на 7 жовтня (44,94 грн/$) становить близько 3 590 грн. Годинник продається й в українських магазинах.