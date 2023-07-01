У YouTube пояснили заборону перегляду роликів

Представник відеохостингу YouTube підтвердив, що сервіс почав тестувати систему заборони перегляду роликів для тих користувачів, хто застосовує блокувальники реклами. Про це повідомляє The Verge .

За словами спікера, блокувальники реклами ніколи не були дозволені на платформі, а відключення відтворення роликів на YouTube відбувається лише в тому випадку, якщо ігнорувати попередження та не відключати блокувальник.

«Ми дуже серйозно ставимося до відключення відтворення. Це відбувається лише в тому випадку, якщо глядачі проігнорують неодноразові запити на дозвіл реклами на YouTube. У тих випадках, коли глядачі вважають, що вони були помилково позначені як такі, що використовують блокувальник реклами, вони можуть написати на підтримку», – зазначив представник.

За даними The Verge, попередження не врятували YouTube від багатьох негативних коментарів користувачів. За їхніми словами, відеохостинг “продемонстрував свою жадібність”. Багато глядачів повідомили, що не мають наміру відмовлятися від блокувальників реклами.

“Ми хочемо повідомити глядачам, що блокувальники реклами порушують умови використання YouTube, а попередження допоможуть їм зрозуміти, що потрібно дозволити показ реклами на YouTube або підписатися на YouTube Premium для перегляду без реклами”, – додав представник відеохостингу.

Журналісти вважають, що YouTube варто розглянути можливість зниження вартості передплати YouTube Premium. На їхню думку, цей крок збільшить кількість глядачів, які бажають відмовитись від блокувальників реклами.