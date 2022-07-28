HarmonyOS 3 вийшла офіційно: що принесе нова ОС

Перша версія HarmonyOS була представлена ​​у 2019 році. Наступне покоління побачило світ 2021-го, а сьогодні Huawei офіційно анонсувала HarmonyOS 3. Що пропонує остання версія програмного забезпечення від китайського гіганта?





HarmonyOS 3 об’єднає ваші гаджети в один суперпристрій

Виробник заявляє, що HarmonyOS 3 з’єднує ваші гаджети, наприклад, смартфон, ноутбук, навушники, розумну колонку, планшет і смарт-годинник в один Суперпристрій . Це дозволяє керувати одним пристроєм з іншого – наприклад, роздрукувати фотографії з планшета на підключеному принтері або швидко направити звук із планшета на динамік під час перегляду фільмів.

HarmonyOS 3 дозволяє персоналізувати колір та форму віджетів, а також додавати на них стікери та текст, щоб внести родзинку в робочий простір. Крім того, система пропонує функцію групування віджетів за кольором та категоріями, наприклад «їжа», «соціальні мережі» або «подорож».

HarmonyOS 3 також подбає про конфіденційність та безпеку користувачів.

В останній версії HarmonyOS 3 з’явився Центр конфіденційності, де можна перевірити, як часто додатки звертаються до особистих даних користувача, а також переглянути список програм і дозволи, які вони запитують. У системі реалізовано «Центр безпеки» — при активації функції захисту він автоматично скануватиме пам’ять на наявність загроз безпеки, вірусів та «підозрілої поведінки».

Ще одна функція, спрямована на захист конфіденційності користувача, це можливість видалення конфіденційної інформації з фотографій, якими ви ділитеся в соцмережах. Перед надсиланням такі дані, як місцезнаходження, час зйомки та модель пристрою, з якого було зроблено фотографію, буде видалено.

Які пристрої отримають HarmonyOS 3?

На своєму міжнародному сайті Huawei не наводить список пристроїв, які отримають оновлення до нової версії системи. Швидше за все, шанси на випуск HarmonyOS для глобальних версій смартфонів невеликі.

У Китаї бета-версія HarmonyOS 3.0 вже доступна для флагманських серій P50 та Mate 40. І якщо на глобальному сайті, присвяченому HarmonyOS 3, немає жодного зображення смартфона, то на китайському сайті їх вже ціла купа — виробник показує програмне забезпечення на великій кількості різних гаджетів. , включаючи смартфони. До того ж список нововведень китайської версії HarmonyOS помітно довший, ніж у глобальної.