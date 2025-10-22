Смартфони Honor отримають оновлення до MagicOS 10 в 4 етапи

Honor готується до розгортання фірмової прошивки MagicOS 10, побудованої на базі Android 16. Компанія поділилася графіком поширення ОС, а також списком пристроїв, які першими отримають оновлення.

Поширення MagicOS 10 відбуватиметься поетапно.

Жовтень 2025 року:

Honor Magic V5

Honor Magic 7 / 7 Pro / 7 RSR / Porsche Design

Honor GT Pro

Honor Magic 6 / 6 Pro / 6 Ultimate Edition

Honor 400 / 400 Pro

Honor MagicPad 3

Листопад 2025 року:

Honor Magic V3/Vs3

Honor 5 / 5 Pro / 5 Ultimate Edition

Honor Tablet GT 2 Pro

Грудень 2025 року:

Honor Magic V2 / V2 Ultimate Edition / V2 RSR / Porsche Design

Honor MagicPad 2

Honor Tablet GT / GT Pro

Honor Tablet V9

Перший квартал 2026 року:

Honor Magic V Flip / Flip 2

Honor Magic Vs / Vs 2 / Vs Ultimate Edition

Honor 300 / 300 Pro / 300 Ultra

Honor GT / 90 GT

Honor 200 / 200 Pro

Honor 100

Honor Power

Honor X70/X70i

Honor X60 GT

Honor Tablet 10

Honor Tablet X9 / X9 Pro

Повідомлення про оновлення перерахованих вище пристроїв надійде автоматично. Вручну перевірити наявність оновлення можна в «Налаштуваннях», у розділі «Оновлення ПЗ».