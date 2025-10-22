Softnews
Смартфони Honor отримають оновлення до MagicOS 10 в 4 етапи
Поширення MagicOS 10 відбуватиметься поетапно
Honor готується до розгортання фірмової прошивки MagicOS 10, побудованої на базі Android 16. Компанія поділилася графіком поширення ОС, а також списком пристроїв, які першими отримають оновлення.
Жовтень 2025 року:
- Honor Magic V5
- Honor Magic 7 / 7 Pro / 7 RSR / Porsche Design
- Honor GT Pro
- Honor Magic 6 / 6 Pro / 6 Ultimate Edition
- Honor 400 / 400 Pro
- Honor MagicPad 3
Листопад 2025 року:
- Honor Magic V3/Vs3
- Honor 5 / 5 Pro / 5 Ultimate Edition
- Honor Tablet GT 2 Pro
Грудень 2025 року:
- Honor Magic V2 / V2 Ultimate Edition / V2 RSR / Porsche Design
- Honor MagicPad 2
- Honor Tablet GT / GT Pro
- Honor Tablet V9
Перший квартал 2026 року:
- Honor Magic V Flip / Flip 2
- Honor Magic Vs / Vs 2 / Vs Ultimate Edition
- Honor 300 / 300 Pro / 300 Ultra
- Honor GT / 90 GT
- Honor 200 / 200 Pro
- Honor 100
- Honor Power
- Honor X70/X70i
- Honor X60 GT
- Honor Tablet 10
- Honor Tablet X9 / X9 Pro
Повідомлення про оновлення перерахованих вище пристроїв надійде автоматично. Вручну перевірити наявність оновлення можна в «Налаштуваннях», у розділі «Оновлення ПЗ».