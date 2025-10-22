Softnews

Смартфони Honor отримають оновлення до MagicOS 10 в 4 етапи

Поширення MagicOS 10 відбуватиметься поетапно

MagicOS 10

Honor готується до розгортання фірмової прошивки MagicOS 10, побудованої на базі Android 16. Компанія поділилася графіком поширення ОС, а також списком пристроїв, які першими отримають оновлення.

Жовтень 2025 року:

  • Honor Magic V5
  • Honor Magic 7 / 7 Pro / 7 RSR / Porsche Design
  • Honor GT Pro
  • Honor Magic 6 / 6 Pro / 6 Ultimate Edition
  • Honor 400 / 400 Pro
  • Honor MagicPad 3

Листопад 2025 року:

  • Honor Magic V3/Vs3
  • Honor 5 / 5 Pro / 5 Ultimate Edition
  • Honor Tablet GT 2 Pro

Грудень 2025 року:

  • Honor Magic V2 / V2 Ultimate Edition / V2 RSR / Porsche Design
  • Honor MagicPad 2
  • Honor Tablet GT / GT Pro
  • Honor Tablet V9

Перший квартал 2026 року:

  • Honor Magic V Flip / Flip 2
  • Honor Magic Vs / Vs 2 / Vs Ultimate Edition
  • Honor 300 / 300 Pro / 300 Ultra
  • Honor GT / 90 GT
  • Honor 200 / 200 Pro
  • Honor 100
  • Honor Power
  • Honor X70/X70i
  • Honor X60 GT
  • Honor Tablet 10
  • Honor Tablet X9 / X9 Pro

Повідомлення про оновлення перерахованих вище пристроїв надійде автоматично. Вручну перевірити наявність оновлення можна в «Налаштуваннях», у розділі «Оновлення ПЗ».

