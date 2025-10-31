Samsung оновила до One UI 8.0 на Android 16 одразу два бюджетні смартфони

Оновлення One UI 8.0 з Android 16 випущено для Samsung Galaxy A06 і Galaxy A07. Прошивки A065FXXU7CYJ8 і A075FXXU1BYJA доступні в країнах Південно-Східної Азії. Galaxy A06 отримав вересневий патч безпеки, Galaxy A07 — жовтневий. Для інших регіонів реліз очікується найближчим часом

Samsung продовжує поширення оновлення One UI 8.0 для бюджетних смартфонів серії Galaxy. Цього тижня оновлення отримали відразу два пристрої — Galaxy A06 і Galaxy A07. Обидві моделі тепер працюють на Android 16 з фірмовою оболонкою One UI 8.0.

Galaxy A06 отримує останнє велике оновлення системи

Galaxy A06, представлений минулого року, отримав оновлення з номером прошивки A065FXXU7CYJ8. Розмір пакета — близько 2,3 ГБ. Оновлення доступне користувачам в Індонезії, Малайзії, Таїланді та на Філіппінах, а в інших країнах воно з’явиться найближчим часом.

Разом з новою версією інтерфейсу пристрій отримав вересневий патч безпеки 2025 року, який покращує захист системи. Однак оновлення не включає жовтневий патч, що може розчарувати користувачів, які очікували на актуальне виправлення вразливостей.

Для Galaxy A06 One UI 8.0 стане останнім великим оновленням Android, після чого пристрій буде отримувати тільки патчі безпеки.

Galaxy A07 оновлено до One UI 8 з жовтневим патчем

Слідом оновлення отримав і пристрій Galaxy A07. Це перше велике програмне оновлення з моменту виходу моделі. Для нього доступна прошивка A075FXXU1BYJA, також розміром близько 2,3 ГБ. На відміну від A06, смартфон отримав жовтневий патч безпеки 2025 року, що робить систему більш захищеною.

Оновлення для Galaxy A07 також поширюється в Індонезії, Малайзії, Таїланді та на Філіппінах, а незабаром очікується випуск і для інших регіонів.

Користувачі, які проживають у зазначених країнах, можуть перевірити доступність прошивки, відкривши Налаштування > Оновлення ПЗ > Завантаження та встановлення, після чого вибрати пункт Встановити зараз.