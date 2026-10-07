Бюджетная модель Amazfit получила новые функции для тренировок, хотя вышла полтора года назад

Amazfit выпустила новую прошивку 4.6.0.3 для Bip 6, одной из самых доступных своих моделей часов. Она не вносит радикальных изменений, но добавляет несколько действительно полезных функций для тренировок и повседневного использования.

При плавании в бассейне теперь можно вручную указывать время отдыха между заплывами. В Zepp Coach появилась возможность корректировать план тренировок на текущую неделю. Еще одна новинка касается синхронизации. Данные об активности теперь синхронизируются между несколькими устройствами.

Напомним, что Bip 6 является преемником модели Bip 5 2023 года. Часы оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью до 2000 нит, поддерживают более 140 спортивных режимов, имеют встроенный GPS с возможностью загрузки офлайн-карт и поддерживают Bluetooth-звонки. Корпус защищён по стандарту 5 ATM, поэтому плавание в бассейне, которое улучшила прошивка, для него вполне обычный сценарий. Батарея на 340 мА·ч, по заявлению производителя, обеспечивает до 14 дней работы при обычном использовании.

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Обновление занимает около 12 МБ и уже распространяется по всему миру. Его выпускают постепенно, поэтому на части часов новая версия появится чуть позже. Bip 6 остается бюджетной моделью, хотя и вышла в начале 2025 года. При запуске в США он стоил $79,99, что по официальному курсу НБУ на 7 октября (44,94 грн/$) составляет около 3 590 грн. Часы продаются и в украинских магазинах.