Фотографии можно просматривать без пароля: в WhatsApp обнаружили серьезную ошибку

Исследователь в области кибербезопасности Хосе Родригес обнаружил необычную уязвимость в Android-версии WhatsApp, которая при определенных условиях позволяет получить доступ к фотографиям без ввода PIN-кода и прохождения биометрической проверки. Об этой находке он сообщил 1 сентября, а информацию о проблеме передал компаниям Meta и Google.

Важно, что речь идет не о удаленном взломе учетной записи. Злоумышленнику необходимо физически завладеть смартфоном. Само устройство при этом остается заблокированным, а доступ к другим его функциям не открывается.

Проблема связана с видеозвонками WhatsApp. Входящий звонок можно принять с заблокированного экрана, после чего пользователь получает доступ к встроенным видеоэффектам. С помощью инструмента Meta AI для работы с изображениями на некоторых смартфонах оказалось возможным открыть системную галерею без повторной проверки личности владельца.

Ошибка возникает не на всех Android-смартфонах

Журналисты Notebookcheck проверили эту проблему на нескольких устройствах. На Google Pixel 6 Pro с Android 17 галерея открывалась без разблокировки. Аналогичное поведение наблюдалось на Oppo K13 с ColorOS 16.

В то же время Samsung Galaxy S25 Ultra с One UI 8.5 оказался защищенным: при попытке перейти в галерею смартфон снова отображал экран блокировки и запрашивал PIN-код или биометрическую авторизацию.

Это может означать, что проблема зависит не только от самого WhatsApp или версии Android, но и от того, как конкретный производитель реализовал ограничения для приложений на заблокированном экране. Например, Oppo K13 и тестируемый Samsung работали на Android 16, но вели себя по-разному.

На iPhone аналогичной проблемы пока не обнаружено. WhatsApp использует системный механизм CallKit, поэтому на заблокированном iPhone во время звонка отображается интерфейс iOS, который не позволяет перейти в соответствующее меню приложения без разблокировки устройства.

WhatsApp уже выпускает исправления

После того как об этом стало известно, WhatsApp подтвердил наличие проблемы. Представители сервиса заявили, что уже начали внедрять исправления, отметив, что ошибка проявляется лишь в редких случаях, когда посторонний человек имеет физический доступ к смартфону.

Пользователям Android рекомендуется устанавливать все доступные обновления WhatsApp. До появления исправления можно дополнительно ограничить приложение полным доступом к фотографиям и разрешить работу только с выбранными изображениями — на совместимых версиях Android это блокирует описанный способ доступа ко всей галерее.