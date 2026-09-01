Пользователи «Резерв+» столкнулись с проблемой: приложение требует обновления, которого нет в App Store

Пользователи приложения «Резерв+» на iPhone столкнулись с проблемой, которая фактически блокирует доступ к сервису. После запуска приложения на экране появляется сообщение: «Ой! У вас устаревшая версия приложения» с предложением установить обновление.

Проблема заключается в том, что после перехода в App Store кнопки «Обновить» нет. Магазин Apple показывает только кнопку «Открыть», то есть считает установленное приложение актуальным.

На момент подготовки материала в украинском App Store последней доступной версией «Резерв+» остается 2.3.3, выпущенная 30 июля 2026 года. Именно эта версия установлена у пользователей, которые получают уведомления о необходимости обновления.

Таким образом возникает замкнутый круг: Резерв+ не позволяет продолжить работу без новой версии, тогда как App Store пока не предлагает более новую сборку.

Подобный сбой уже случался

Подобная ситуация наблюдалась 1 апреля 2026 года. Тогда пользователи также видели сообщение об устаревшей версии «Резерв+», но не могли установить обновление. В Минобороны сообщили о техническом сбое и пообещали восстановить нормальную работу сервиса.

Это может свидетельствовать о том, что серверы «Резерв+» уже начали требовать более новую версию приложения, тогда как его распространение через App Store ещё не завершилось. В то же время официального объяснения сложившейся ситуации по состоянию на утро 1 сентября пока нет.

Пользователям пока лучше не удалять «Резерв+», так как при повторной установке, скорее всего, будет загружена та же версия 2.3.3. Разумнее дождаться появления кнопки «Обновить» в App Store или официального сообщения Минобороны.