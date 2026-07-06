Motorola выпустила новое приложение для недорогого роуминга во время путешествий

Motorola в сотрудничестве с компанией Gigs — ведущим поставщиком встроенных решений для связи — разработала новое приложение Global Connect, которое должно сделать поездки за границу значительно дешевле благодаря технологии eSIM.

Как это работает

Вместо того чтобы вставлять физическую SIM-карту в каждой новой стране, пользователь использует одну активную eSIM-карту, которая автоматически переключается при пересечении границы — без необходимости менять оборудование или физически прикасаться к устройству.

Для начала Motorola предлагает бесплатный пакет данных объемом 1 ГБ, которого, по словам компании, хватит примерно на час просмотра потокового видео или 10 часов просмотра интернет-страниц. Этот бесплатный пакет будет действовать сразу в более чем 160 странах мира.

После исчерпания бесплатного трафика пользователь может приобрести дополнительный пакет прямо в приложении: достаточно выбрать страну назначения, лимит данных, оплатить покупку и установить новую eSIM-карту. Компания подчеркивает, что высокоскоростная передача данных обеспечивается благодаря партнерству с операторами по всему миру, а цены должны быть прозрачными, без скрытых платежей.

Где уже доступно приложение

Приложение Global Connect уже появилось в Google Play, однако пока недоступно для пользователей в Украине. Воспользоваться приложением могут жители Аргентины, Бразилии, Чили, Мексики и Перу. По словам компании, ещё в этом году доступ к сервису получат пользователи из отдельных европейских стран.

Компания также отмечает, что Global Connect планируется предустановить на миллионы совместимых устройств Motorola, что должно расширить охват нового решения без дополнительных действий со стороны пользователей.