Motorola випустила новий застосунок для дешевого роумінгу під час подорожей

Motorola у співпраці з компанією Gigs — провідним постачальником вбудованих рішень для зв’язку — розробила новий застосунок Global Connect, який має зробити подорожі за кордон значно дешевшими завдяки технології eSIM.

Як це працює

Замість того щоб встановлювати фізичну SIM-картку в кожній новій країні, користувач користується однією активною eSIM-карткою, яка автоматично перемикається під час перетину кордону — без необхідності міняти обладнання чи фізично торкатися пристрою.

Для початку Motorola пропонує безкоштовний пакет даних обсягом 1 ГБ, якого, за словами компанії, вистачить приблизно на годину перегляду відео в стрімінгу або 10 годин перегляду інтернет-сторінок. Цей безплатний пакет діятиме одразу у понад 160 країнах світу.

Після вичерпання безкоштовного трафіку користувач може придбати додатковий пакет безпосередньо в застосунку: достатньо обрати країну призначення, ліміт даних, оплатити покупку та встановити нову eSIM-картку. Компанія наголошує, що швидкісна передача даних забезпечується завдяки партнерству з операторами по всьому світу, а ціни мають бути прозорими, без прихованих платежів.

Де вже доступний застосунок

Global Connect уже з’явився в Google Play, однак наразі не доступний для користувачів в Україні. Скористатися застосунком можуть жителі Аргентини, Бразилії, Чилі, Мексики та Перу. За словами компанії, ще цього року доступ до сервісу отримають користувачі з окремих європейських країн.

Компанія також зазначає, що Global Connect планують попередньо встановлювати на мільйони сумісних пристроїв Motorola, що має розширити охоплення нового рішення без додаткових дій з боку користувачів.