Стало відомо, як буде виглядати Windows 11. Фото та відео

У Мережу витекли скріншоти нової операційної системи від Microsoft, яка може отримати назву Windows 11.





Детальне відео з описом інтерфейсу нової платформи виклав редактор The Verge Том Уоррен.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

У ролику видно, що значки додатків переїхали в середню частину панелі задач, вікна отримали закруглені кути, а меню “Пуск” стало простішим у порівнянні з Windows 10.

При виклику розділу про систему з’являється вікно з написом “Windows 11”. Звичайно, відео може бути і підробкою, але Уоррен пише, що це саме нова операційка від Mictosoft.

Крім того, в “одинадцятці” з’явиться новий спосіб швидкого зсуву вікон до того чи іншого краю екрану – щоб виводити одночасно не один, а кілька додатків.

Зміняться і віджети.

Стартовий звук теж можна послухати.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Нагадаємо, що анонс Windows 11 відбудеться 24 червня.