Стало відомо, як буде виглядати Windows 11. Фото та відео

У Мережу витекли скріншоти нової операційної системи від Microsoft, яка може отримати назву Windows 11.

Детальне відео з описом інтерфейсу нової платформи виклав редактор The Verge Том Уоррен.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021