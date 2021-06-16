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Стало відомо, як буде виглядати Windows 11. Фото та відео

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У Мережу витекли скріншоти нової операційної системи від Microsoft, яка може отримати назву Windows 11.


Детальне відео з описом інтерфейсу нової платформи виклав редактор The Verge Том Уоррен.

У ролику видно, що значки додатків переїхали в середню частину панелі задач, вікна отримали закруглені кути, а меню “Пуск” стало простішим у порівнянні з Windows 10.

При виклику розділу про систему з’являється вікно з написом “Windows 11”. Звичайно, відео може бути і підробкою, але Уоррен пише, що це саме нова операційка від Mictosoft.

Крім того, в “одинадцятці” з’явиться новий спосіб швидкого зсуву вікон до того чи іншого краю екрану – щоб виводити одночасно не один, а кілька додатків.

Зміняться і віджети.

Стартовий звук теж можна послухати.

Нагадаємо, що анонс Windows 11 відбудеться 24 червня.

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