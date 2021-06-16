Сюрприз подруге: чем удивить родную душу

Дарить или не дарить: вот в чем вопрос. Конечно дарить! Как вы можете оставить свою подругу без подарка в такой праздничный день! Только вот задача: а что ей нужно? Платьев у нее столько, что еще с вами поделиться может, туфель — пар 10, не меньше, дорогие украшения пусть дарит мужик, а одних цветов и поздравлений будет мало. Подарок подруге — это ответственность, ведь нужно постараться не просто попасть в сердечко, но и по-настоящему удивить. Хорошо, что вы пришли на эту страничку — мы знаем как вам помочь.





Идеальный подарок: какой он?

Презент лучшей подруге должен быть красивым, стильным, но главное — искренним. Если он еще и соответствует увлечениям — она растает.

Девушка любит фотографировать и коллекционировать моменты — фотоаппарат моментальной печати сбережет ее нервы, если закончиться память на телефоне, или случиться сбой системы, и все фото удаляться (не доведи Господь, конечно). Фото в стиле полароид имеют свою энергетику и атмосферу.

Она обожает экстрим и спорт? Подарите ей абонемент в зал (а то она туда собирается уже несколько месяцев), ролики, сертификат на тест-драйв суперкара. Предложите вместе прыгнуть с парашютом или что-то в этом роде. Также очень кстати новая форма для занятий.

Если подруга предпочитает дорогую косметику, стильный макияж — ей можно подарить сертификат на курс “Сама себе визажист” или сертификат в Brocard. Это достаточно популярный вариант и подходить практически каждой девочке.

Творческому человеку нужен соответственный гостинец. Любительнице рисовать предоставьте картину по номерам. Она исполнит 2 задания: в начале художница получит удовольствие, разрисовывая ее. Потом готовая работа украсит интерьер девушки.

Танцы и музыка, что сводит с ума. Танцовщица будет рада массажу и походу на СПА-процедуры — ее мышцы смогут хорошенько отдохнуть, за что она вам будет очень благодарна.

Если она любит музыку, курс уроков игры на гитаре будет в тему. А если у нее будет возможность записать свой сингл, она вообще взлетит выше неба.

Любит развиваться? Сертификат на мастер-класс приготовления стейков, гончарного мастерства, изготовления аромасвечей принесет не только удовольствие, но и новый опыт.

Не бойтесь экспериментировать и удивлять.

Как понять, что нужно презентовать?

Возможно ли понять, что нужно вашей подружке, если у нее все есть? Таким людям не нужны дорогие подарки — им нужно внимание, забота, человеческое отношение. Это могут быть приятные мелочи: браслет, кулон, шарф, коробка со сладостями.

Но есть несколько правил идеальных подарков подруге:

Все они должны базироваться на увлечениях и хобби получателя.

Презент должен быть оригинальным и обязательно качественным (не дешевой подделкой).

Обязательно заворачивайте в праздничную бумагу, чтоб создать хорошее впечатления и более заинтересовать.

Заранее придумайте поздравление, чтоб добиться умиления от подружки.

Любой подарок, который выбираете и предоставляете с любовью, будет радовать виновницу торжества. Но если у вас возникают трудности с идеями, не бойтесь спросить прямо. Практически в любом случаи она сразу накидает вам целый список, с которого вам останется только выбрать.