Услуги программиста и их преимущества

Современный мир требует от каждой фирмы или организации наличие сайта. Причем не простого одностраничника, а хорошо оформленного проекта с качественным контентом. Именно здесь можно узнать контакты организации, информацию о вакансиях, многое другое. Такой вариант очень удобен, так как для уточнения многих моментов необязательно сразу отправляться по адресу. Можно просто выйти в интернет.





Не каждый владелец фирмы может самостоятельно разобраться в особенностях программирования. Да и зачем ему забивать голову тем, чем может заняться профессиональный программист. Стоит просто обратиться за помощью к профессионалу. Для этого существует заказ услуги программиста. Качественный интернет-продукт должен быть создан специально обученными людьми, которые работают и развиваются в данном направлении.

Среди разнообразия предоставляемых услуг можно выбрать именно ту, которая интересует вас. Количество исполнителей вас приятно удивит. Каждый из них придерживается своей ценовой политики, но все же стоит полагаться на опыт и качественное портфолио. Не последним фактором будут отзывы клиентов.

Услуги программистов высокой квалификации

В первую очередь стоит обратить внимание на опыт работы выбранного программиста. В таком деле наличие практики говорит о полученных навыках. Специалист, который постоянно практикуется в данном направлении, сможет в более короткие сроки создать качественный продукт. Программисты понимают, что время – это деньги. Причем чувствуют они это напрямую. Чем быстрее у мастера получается выполнять работу, тем больше он сможет взять проектов, заработать денег.

Среди тех, кто заказывает услуги, в преимуществе будут те исполнители, которые справятся с задачей быстро, не затягивая процесс. Положительные черты хорошего программиста:

легкая коммуникация с заказчиком;

умение расставить приоритеты;

быстрое выполнение задач.

Среди услуг программиста может быть не только создание сайта. Они настолько разнообразны, что можно что-то упустить:

создание программного обеспечения;

разработка приложений;

создание компьютерных игр;

изменение дизайна сайта;

редактирование уже созданных интернет платформ;

поддержка всех существующих ресурсов;

раскрутка блога или сайта;

запуск интернет-магазина и много других.

Две схемы работы программиста

Поговорим о том, как программисты формируют стоимость на свои услуги. В первом случае рассмотрим фиксированный бюджет. Это значит, что устанавливается определенная стоимость, и она не меняется. Программист работает по прейскуранту. Такой вариант не предусматривает отклонения от стандартов. Специалист действует согласно алгоритму, точно знает, как решить задачу. Сюда входят настройки 1С, интернет-магазин, корпоративный сайт и т.п.

Второй вариант предусматривает оплату по часам. В данном случае оплачивается время, потраченное на работу. Многие заказчики считают, что при таком раскладе исполнитель будет специально затягивать время, чтобы получить сумму больше. Однако если разработчик будет тянуть намеренно время, то он будет терять репутацию и клиентов. После работы заказчик должен получить полный отчет с уточнением того, сколько времени было потрачено на каждом этапе работы. Из отчета будет видно, где исполнитель намеренно затягивал время. Второй вариант оплаты используют, когда берутся за нестандартный проект. Именно в таком случае никто не может знать, сколько времени нужно для выполнения заказа. Второй случай, где используется почасовая оплата, – поддержка IT-продуктов.