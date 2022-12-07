EcoFlow Smart Generator Dual Fuel — інноваційні смартгенератори

Сьогодні на українському ринку зріс попит на генератори. Альтернативне джерело електричної енергії рятує людей під час віялових та аварійних відключень світла. Тому й асортимент суттєво розширився, і на ринку сьогодні велике різноманіття пристроїв. Один із найкращих електрогенераторів, що сьогодні доступний до замовлення в Україні, це новинка EcoFlow Smart Generator Dual Fuel.

Це інтелектуальний двохпаливний генератор, який може працювати на газові та на бензині. Особливість приладу у тому, що він виконує свої функції майже інтуїтивно і не дає багато шуму. Дізнатись більше про генератор можна на сайті https://norfin.com.ua/generator-ecoflow-smart-generator-dual-fuel/, тут вказані експлуатаційні характеристики, особливості використання, комплектація вартість, а також можна придбати обладнання онлайн.

Що інноваційного у генераторах EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Як вже згадувалося вище, це подвійний смарт генератор. Він має бак для бензину об’ємом 4 л. Цього вистачає, щоб генерувати 5,4 при потужності 1800 Вт. На нафтовому газі або пропані він дає до 20 кВт*г. Якщо ми говоримо про години роботи, то це приблизно 12,5 годин. І це неймовірно зручно, наприклад, в умовах, коли до сонячної енергії не має доступу з різних причин, можна заправити генератор паливом та мати електричну енергію у домі.

У порівнянні з іншими генераторами, ця інноваційна модель не потребує багато часу для зарядки. Для станції DELTA Max необхідно всього півтори години, а для Delta Pro вистачить 2 годин. Якщо генератор працює на газі, то його потужність обмежується лише розмірами газового балона.

Нові технології дали змогу економно використовувати паливо, при під’єднанні до станцій. Розумна техніка економить до 40% палива. У моделі є функція автоматичного запуску та зупинки, саме такі технології використовують в інверторних кондиціонерах.

Керувати станцією та генератором можна через мобільний додаток на смартфоні. Також користувач може вводити налаштування для автоматичних запусків та вимкнень, а все інше зробить розумна техніка самостійно. Виробник передбачив усі можливі форс-мажори та зробив 4 способи включення:

автоматичний режим;

ручний;

через мобільний додаток;

електричний запуск.

Для максимального комфорту та безпеки виробник розробив різні типи сповіщень. Залежно від нестандартної ситуації власник отримає той чи інший сигнал. По-перше, це сповіщення при високій концентрації чадного газу. По-друге, е сповіщення на той випадок, коли рівень палива зменшився до мінімуму. По-третє, є захист від перегріву, а також при перенавантаженні генератора. Також власник отримає сповіщення, якщо з’являться проблеми із моторним мастилом.

Працює EcoFlow Smart Generator Dual Fuel дуже тихо, видає всього 56-63 дБ на дистанції 7 метрів. У порівнянні з гучними та дешевшими пристроями, це просто безшумна машина. Устаткування має естетичний дизайн та компактні розміри, виглядає дійсно охайно.

Легкість управління — все проходить майже на інтуїтивному рівні

Генератор не має важелів та мільйона незрозумілих кнопок. Для управління EcoFlow Smart Generator Dual Fuel всі команди та функції відображаються на ЖК-дисплеї, плюс є додаток для смартфона. Власник зможе встановити рівень заряду батареї для автоматичних увімкнень, керувати вихідними рівнями постійного струму, вмикати за необхідності економрежим тощо. Якщо виникне небезпечна ситуація, а доступу до керування генератором не буде, він вимкнеться автоматично.

Це дійсно класне придбання для дому, господарства, магазину. У час війни особливо актуальний пристрій, на який варто звернути увагу. Дійсно, вартість його вища, ніж у звичних вже бензинових моделей, але цей генератор коштує своїх грошей.