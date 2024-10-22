Источник бесперебойного питания 220 вольт: назначение, виды и возможности
Непредвиденное отключение электроэнергии, скачки напряжения, искажения и помехи могут создать проблемы в работе чувствительного оборудования или вывести его из строя. Избежать неприятностей поможет источник бесперебойного питания 220В (ИБП, он же UPS).
Прибор подключается к однофазной сети, обеспечивает дополнительное питание и защиту электротехники в доме, квартире, офисе, на производстве. Купить ИБП 220 вольт можно в интернет-магазине TRINITI-SB.
Сфера применения ИБП 220 вольт
Однофазные бесперебойники используются для создания системы безопасного электроснабжения в домашних, офисных и производственных условиях. Устройства способны обеспечить бесперебойную работу различных электроприборов:
- бытовой техники;
- газовых и твердотопливных котлов;
- компьютеров и серверов;
- инженерных систем;
- медицинского оборудования.
UPS на 220V также подходят для резервного питания тревожной сигнализации, охранных и противопожарных систем.
Разновидности ИБП 220 вольт и их возможности
В зависимости от принципа действия однофазные UPS бывают трех типов:
- резервные — переключают нагрузку на аккумулятор;
- линейно-интерактивные — компенсируют отклонения напряжения с помощью автотрансформатора;
- с двойным преобразованием (онлайн) — автоматически переводят нагрузку на резервную систему, защищают оборудование от неполадок в сети.
Резервные подходят, например, для телевизоров и компьютеров, онлайн UPS и линейно-интерактивные — для оборудования, оснащенного импульсными блоками питания.
Бесперебойники на 220В различаются мощностью, типом аккумулятора и способом монтажа.
ИБП на 220 вольт — популярная категория приборов, которые защищают электротехнику от перепадов напряжения, обеспечивают альтернативную подачу электроэнергии в случае отсутствия внешнего снабжения. Однофазные линейно-интерактивные и онлайн бесперебойники работают в широком диапазоне температур, обеспечивают стабильную подачу на нагрузку и имеют многоуровневую систему защиты.
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