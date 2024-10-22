Источник бесперебойного питания 220 вольт: назначение, виды и возможности

Непредвиденное отключение электроэнергии, скачки напряжения, искажения и помехи могут создать проблемы в работе чувствительного оборудования или вывести его из строя. Избежать неприятностей поможет источник бесперебойного питания 220В (ИБП, он же UPS).

Прибор подключается к однофазной сети, обеспечивает дополнительное питание и защиту электротехники в доме, квартире, офисе, на производстве. Купить ИБП 220 вольт можно в интернет-магазине TRINITI-SB.

Сфера применения ИБП 220 вольт

Однофазные бесперебойники используются для создания системы безопасного электроснабжения в домашних, офисных и производственных условиях. Устройства способны обеспечить бесперебойную работу различных электроприборов:

бытовой техники;

газовых и твердотопливных котлов;

компьютеров и серверов;

инженерных систем;

медицинского оборудования.

UPS на 220V также подходят для резервного питания тревожной сигнализации, охранных и противопожарных систем.

Разновидности ИБП 220 вольт и их возможности

В зависимости от принципа действия однофазные UPS бывают трех типов:

резервные — переключают нагрузку на аккумулятор;

линейно-интерактивные — компенсируют отклонения напряжения с помощью автотрансформатора;

с двойным преобразованием (онлайн) — автоматически переводят нагрузку на резервную систему, защищают оборудование от неполадок в сети.

Резервные подходят, например, для телевизоров и компьютеров, онлайн UPS и линейно-интерактивные — для оборудования, оснащенного импульсными блоками питания.

Бесперебойники на 220В различаются мощностью, типом аккумулятора и способом монтажа.

ИБП на 220 вольт — популярная категория приборов, которые защищают электротехнику от перепадов напряжения, обеспечивают альтернативную подачу электроэнергии в случае отсутствия внешнего снабжения. Однофазные линейно-интерактивные и онлайн бесперебойники работают в широком диапазоне температур, обеспечивают стабильную подачу на нагрузку и имеют многоуровневую систему защиты.