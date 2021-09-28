Особливості розробки інтернет-магазину

Для більшості успішних та сучасних підприємств E-Commerce став дуже важливим напрямком розвитку, який наразі приносить великий об’єм прибутків. Але розробка інтернет-магазину ‒ складний та комплексний процес. Саме тому для успішного результату варто звернутися до справжніх професіоналів ‒ компанії «Інфоюніон», яка допоможе вашим продажам злетіти до небес. Більше інформації можна віднайти за адресою https://infounion.com.ua/ua/create-online-store.html.





Для того, щоб новий інтернет-магазин посів видне місце серед десятків конкурентів, потрібно віднестися до процесу розробки дуже відповідально. Варто звернути увагу на декілька основних особливостей створення інтернет-магазину, які допомагають досягти успіху.

Аналіз ринку

Процес починається не зі створення нового веб-сайту, як спершу можна подумати. Перед безпосередньою розробкою інтернет-магазину дуже важливо проаналізувати ринок. При цьому ситуація на ринку E-Commerce може значно відрізнятися від роздрібного чи оптового ринку в країні.

При аналізі ринку відбуваються такі процеси:

аналіз прямих конкурентів;

аналіз стратегій, які використовуються прямими конкурентами;

аналіз веб-сайтів, які пропонують схожі послуги та товари, оцінка їх функціональності та можливостей.

Прототипування

Після аналізу конкурентів починається безпосередня розробка веб-сайту інтернет-магазину. Розробляється макет, в якому передбачаються особливості та функціональність, що буде доступна клієнту. Макет демонструється замовнику, після чого вносяться необхідні правки та корективи.

Важливо повторити не тільки ті можливості, які пропонують клієнтам конкуренти. Потрібно вийти на ринок з функціями, що зроблять ваш інтернет-магазин особливим. Хоч при теперішньому рівні конкуренції зробити це дуже важко.

Розробка та просування сайту

Після створення макету відбувається розробка сайту. Тестується його технічний стан, а також перевіряється наявність помилок.

Якщо ви думаєте, що робота закінчується після запуску інтернет-магазину, то ви сильно помиляєтеся. Найважливішим аспектом роботи в напрямку електронної комерції є просування веб-сайту в топ пошукової видачі по найбільш популярним запитам. Це довгий процес, який може тривати місяцями і навіть роками, все залежить від бюджету, який закладено на просування.

Але при правильній роботі результат вас вразить. Прибутки не просто зростуть, хороший інтернет-магазин обов’язково покращить впізнаваність бренду та його престиж.