Бесплатные вращения в онлайн слотах

Как Вы используете бесплатные вращения?

Если вы получили бесплатные спины казино, выполните следующие простые действия, чтобы их использовать:

Войдите в свой аккаунт Cosmolot casino. Перейдите к разделу “Мои бесплатные спины”. Найдите бесплатные игровые автоматы , которые вы хотите использовать и нажмите «Активировать сейчас». . Теперь, если вы откроете игру, в которой можно использовать эти бесплатные спины, вам будет предоставлена ​​возможность сделать это.

Как использовать бесплатные спины?

Следуйте инструкциям ниже, чтобы получить бесплатные вращения.

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Играйте из-за требований к ставкам — Только 10-кратный размер ставок.

Почему мы предлагаем бесплатные вращения?

Бесплатные спины – это еще один способ дать вам что-то особенное в нашем онлайн-казино Cosmolot casino.

Когда вы получите бесплатные вращения игровых автоматов, вы сможете играть в определенные игры и получать выигрыши, не рискуя своими деньгами.

Любые выигрыши, которые вы получаете с помощью бесплатных вращений, остаются у вас, но вам нужно будет выполнить определенные требования казино по ставкам, прежде чем вы сможете их вывести. Это подразумевает размещение определенной суммы ставок.

Помните, что у нас есть бонус бесплатных вращений игровых автоматов для всех новых игроков из Великобритании – 50 бесплатных вращений и множество других бонусов казино.

Почему бы нам не предложить бездепозитный бонус бесплатных вращений

Вместо того чтобы копировать многие другие казино, пытаясь привлечь новых игроков предложениями бездепозитных бесплатных вращений, мы гордимся тем, что предлагаем низкие требования к ставкам, которые можно заработать. Наши 50 бесплатных вращений в одном из наших самых популярных онлайн-слотов позволяют нам поддерживать требования к обороту только в 10 раз во время игры, а это значит, что шансы выиграть деньги от нас гораздо более реалистичны.

Как работают бесплатные спины?

Как правило, вы будете получать бесплатные спины в рамках рекламной акции либо за внесение квалификационного депозита, либо в рамках распределения бесплатных спинов без депозита.

Они останутся доступными для игры в вашем аккаунте в течение ограниченного времени, обычно 3 дней.

Вы должны знать, что бесплатные спины могут быть доступны только в определенных играх, и все рекламные акции имеют требования к ставкам, которые должны быть выполнены, прежде чем любой выигрыш может быть снят.

Эти требования к ставкам обычно составляют общую сумму ваших выигрышей от бесплатных вращений, умноженную на 10.

После того, как вы выполнили требования по ставкам, связанным с вашей рекламной акцией, вы можете использовать или снимать любые выигрыши, полученные от них, по своему усмотрению.

Подходят ли вам бесплатные вращения?

Прежде чем принимать новые предложения бесплатных вращений в казино, вы должны учитывать следующие моменты:

Требования к выигрышу: как пояснялось выше, выигрыши от бесплатных вращений станут вашими, только если вы выполните требования по выигрышу. Вот пример – вам дается 50 вращений на игровом автомате Starburst с требованием 10-кратного прохождения. После того, как вы играете бонус в десять раз, ваш баланс можно будет вывести.

Ограничение времени: у вас будет определенное количество времени, чтобы выполнить требования по выигрышу, необходимые для получения бонуса. Если они не будут выполнены в течение этого периода времени, эти выигрыши будут удалены из вашей учетной записи. Вы можете узнать, сколько времени у вас есть, чтобы выполнить их, проверив раздел «Мои бонусы» вашей учетной записи.

Игры с ограниченным доступом: Пока вы работаете над получением выигрыша от бесплатных вращений, следующие игры не будут учитываться в ваших требованиях по отыгрышу: Блэкджек с бонусной парой, Блэкджек с одной колодой, Кено (все варианты – Кено, Lucky Keno, Safe Cracker Keno, Golden Scarab Keno), Чемпионат мира по финальному счету, Tens or Better (все варианты – Tens or Better, Tens or Better 25 Hands, Tens or Better 5 Hands), бонусный покер Texas Hold’em, Triple Card Poker, Let it Ride Poker , Red Dog, Craps, Craps Classic, Castle Builder, Castle Builder II, Blood Suckers. Кроме того, распределение бесплатных вращений нельзя использовать с живыми играми или другими бонусами нашего живого казино.

Максимальные ставки: максимальные размеры ставок, которые будут учитываться при выполнении требований по обороту, составляют 10 фунтов стерлингов для любой игры с одним слотом или 50 фунтов стерлингов для любого другого допустимого типа игры. Любые очки, заработанные по ставкам, превышающим эту сумму, будут аннулированы.

Бесплатные вращения: ключевые факты

Всегда не забывайте проверять следующие ключевые моменты, прежде чем пытаться претендовать на бесплатные спины:

Бонус-код — есть ли код, который необходимо ввести Минимальный депозит — нужно ли мне вносить депозит выше определенной суммы? Количество бесплатных вращений – сколько бесплатных вращений можно получить? Требования к ставкам – сколько мне нужно сыграть, прежде чем я смогу вывести выигрыши в бесплатных вращениях? Период отыгрыша – сколько времени у меня есть, чтобы выполнить условия отыгрыша для моего выигрыша Игры с ограниченным доступом – это бесплатные спины для конкретной игры и есть ли игры, которые не учитываются при выполнении требований по отыгрышу? максимальная ставка. Какие максимальные допустимые ставки, которые я могу сделать в любой игре, которые будут учитываться в соответствии с моими требованиями к обороту?

Где я могу увидеть, какие бесплатные вращения я могу получить?

Проверьте раздел «Мои бесплатные вращения» учетной записи.

Как ввести бонусный код, чтобы активировать бесплатные вращения?

Нажмите розовую кнопку Депозит в верхней части страницы, выберите способ оплаты и сумму, щелкните, откройте поле Дополнительный бонусный код и введите свой промокод, прежде чем нажать зеленую кнопку Депозит.

Где можно увидеть ключевые термины?

Вы можете найти их, нажав на предложение в разделе «Мои бесплатные вращения» своей учетной записи. Кроме того, важнейшие условия будут изложены в любом сообщении папки “Входящие” или электронном письме, которое мы пришлем вам об акции. Также будет доступна ссылка для просмотра полных положений и условий.

Что произойдет, если я выиграю?

Выигрыши, полученные от бесплатного вращения, почти всегда подпадают под условия ставок, которые вы должны выполнить, прежде чем иметь возможность их сохранить. Вы можете найти их, нажав соответствующее предложение в разделе «Мои бесплатные вращения» своей учетной записи.

Где я могу посмотреть требования к ставкам для своих выигрышей?

Они также появятся при нажатии предложения в разделе «Мои бесплатные вращения» своей учетной записи. В противном случае вы можете найти дополнительные сведения в полных положениях и условиях любой из наших акций.

Как я могу отслеживать свои ставки?

Проверьте «Мои бонусы», чтобы увидеть оставшееся время и прогресс, который вы достигли для выполнения ставок на бесплатные вращения.

Нужно ли использовать все мои бесплатные вращения Slots за один раз?

Нет. Вы можете закрыть игру частично, используя бонусные вращения, и в следующий раз, когда вы ее откроете, вас спросят, хотите ли вы загрузить оставшиеся бесплатные вращения. Однако существует ограничение по времени, в течение которого они будут оставаться доступными для игры.