Бесплатные вращения в онлайн слотах

Игры с ограниченным доступом: Пока вы работаете над получением выигрыша от бесплатных вращений, следующие игры не будут учитываться в ваших требованиях по отыгрышу: Блэкджек с бонусной парой, Блэкджек с одной колодой, Кено (все варианты – Кено, Lucky Keno, Safe Cracker Keno, Golden Scarab Keno), Чемпионат мира по финальному счету, Tens or Better (все варианты – Tens or Better, Tens or Better 25 Hands, Tens or Better 5 Hands), бонусный покер Texas Hold’em, Triple Card Poker, Let it Ride Poker , Red Dog, Craps, Craps Classic, Castle Builder, Castle Builder II, Blood Suckers. Кроме того, распределение бесплатных вращений нельзя использовать с живыми играми или другими бонусами нашего живого казино.