У WhatsApp з’явиться нова функція: у Viber є давно

У месенджері WhatsApp з’явиться можливість закріплювати повідомлення у чатах на 24 години, сім чи 30 днів. Про це повідомляє портал WABetaInfo .

Відповідну функцію було виявлено в бета-версії месенджера для Android під номером 2.23.13.11. Тепер адміністратор зможе закріпити будь-яке повідомлення у верхній частині чату, щоб усі його учасники мали легкий доступ до важливої ​​інформації. Користувач зможе вибрати, як довго повідомлення залишатиметься закріпленим – добу, тиждень чи місяць. Після цього терміну пост відкріпиться автоматично. Крім того, адміністратор може самостійно відкріпити повідомлення будь-якої миті.

Функція тимчасового закріплення повідомлень знаходиться в розробці і поки що недоступна широкому колу користувачів. Про час її масового застосування адміністрація месенджера повідомить додатково.

Раніше стало відомо про те, що Google визнала і виправила баг зі “шпигунським” мікрофоном. Через цю помилку користувачі думали, що за ними стежать за допомогою месенджера.