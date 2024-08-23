Айтішник розповів, як заробляє $30 тисяч на місяць, не роблячи нічого

Співробітник Amazon поділився цікавою історією: за його словами, він, працюючи в компанії вже півтора року, за весь час не зробив практично нічого. Розповідь айтішника опубліковано на майданчику Blind, учасниками якого є верифіковані співробітники компаній. Автор поста виступає анонімом, однак, виходячи з правил сервісу, можна припустити, що історія реальна.

За словами фахівця, він опинився в Amazon після скорочення з Google. Він (чи вона – ми не знаємо) запевняє, що спочатку влаштовувався на нове місце з наміром нічого не робити, а просто отримувати гроші.

В Amazon він отримав топову посаду, де йому призначили виплати в розмірі $370 тисяч на рік – з урахуванням зарплати і компенсацій. За цей час він не виконав жодного значущого завдання, закрив сім тікетів і склав один аналітичний звіт. Для останньої роботи він використовував ChatGPT, на все про все пішло три дні, однак у звіті айтішник вказав три місяці. Також він брав участь у зідзвонах.

Наразі його основною роботою є казати «ні» командам, які пропонують об’єднати зусилля, а тим, з ким усе ж починає працювати, віддає 95% роботи.