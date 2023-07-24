Netflix не буде створювати окремий додаток для Apple Vision Pro

Netflix не планує створювати спеціальний додаток для AR-гарнітури Apple Vision Pro.

Натомість компанія дозволить своєму існуючому додатку для iPad працювати на майбутньому шоломі змішаної реальності Apple , без будь-яких змін.

Розробники, які не хочуть створювати програмне забезпечення для Vision Pro з нуля, мають два варіанти: дозволити своїм програмам для iPad працювати на пристрої або адаптувати їх для Vision Pro. Netflix обрав перший варіант.

Однак, незважаючи на те, що дуже мало компаній на даний момент зобов’язалися створити спеціальне програмне забезпечення для Vision Pro, відмова Netflix від створення нативної програми може мати наслідки.

Як мінімум тому, що Netflix – одна з найвідоміших компаній, які відмовилися від системи внутрішньоприкладних покупок Apple , незважаючи на зусилля останньої.