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Google змінить правила входу до облікового запису вже 9 листопада

04.11.2021
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З дев’ятого листопада при вході в обліковий запис Google усі користувачі обов’язково проходитимуть двоетапну автентифікацію.


Як пише Gizmochina, для підтвердження особистості при заході в обліковий запис потрібно буде ввести одноразовий код із SMS або електронного листа.

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Зазначається, що крадіжка паролів – це найчастіший спосіб злому облікових записів, і двофакторна автентифікація захищатиме акаунти в Google від зловмисників.

У тих, хто до дев’ятого листопада не активує двофакторну автентифікацію, її буде включено автоматично, кажуть у Google. Також її можна активувати вручну у налаштуваннях.

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04.11.2021
Менше хвилини

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