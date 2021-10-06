Redmi та Samsung: Android 12 вийшов офіційно та прямує на перші смартфони

Компанія Google офіційно представила стабільну версію Android 12. У найближчі кілька тижнів вона стане доступна на смартфонах Pixel, а до кінця року оновитися зможуть власники Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo і Xiaomi, повідомляється в блозі Google .





У тестуванні Android 12 взяли участь понад 225 тисяч осіб, зазначили в компанії.

Android 12 отримав новий дизайн інтерфейсу і фірмових додатків Google під назвою Material You, оновлені віджети з інтерактивним керуванням, більш зручне прокручування контенту в додатках.

Крім того, в оновленій ОС покращена продуктивність системи за рахунок зниження “ненажерливості” системних служб, прискорений запуск додатків, оптимізована фонова робота програм. Нові настройки конфіденційності дозволяють більш точно давати додаткам дозволи на доступ до тих чи інших чутливих областей – камери, мікрофону, розташування.

Також розробники прокачали камеру, розширили можливості тактильного зворотного зв’язку, додали інші поліпшення.

Тим часом Samsung оголосила про вихід нової бета-версії One UI 4.0 з дизайном Material You і іншими фішками Android 12. Її можуть встановити в ряді країн власники смартфонів лінійки Galaxy S21, пізніше до цього списку будуть додані інші девайси.

Серед смартфонів Xiaomi, які отримають 12-ку, згадуються лінійки Redmi 10, Black Shark 3 і 4, Redmi Note 9, Poco X2, M2, M3 і більш нові, Redmi K30 і K40, Redmi Note 10.