Король дешевих смартфонів – Redmi 10 представлений офіційно

Це нарешті сталося. Після передчасного анонса (і подальшого видалення інформації) Xiaomi, що володіє брендом Redmi, нарешті представила Redmi 10. Це майбутній суперхіт продажів і, безумовно, один з найцікавіших бюджетників 2021 року.

Чим може похвалитися новинка?

Багатьом. Наприклад, акумулятором на 5000 мА * год, та ще й з підтримкою швидкісної зарядки потужністю 18,5 Вт. Адаптер на 22,5 Вт йде в комплекті.

Redmi 10 отримав 6,5-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц.

Всередині знаходиться полум’яний мотор Helio G88 від MediaTek. Обсяг ОЗУ дорівнює 4 або 6 ГБ, флеш-пам’яті – від 64 до 128 ГБ.

Основна камера складається з датчиків на 50 Мп (головний), 8 Мп (ширік). 2 Мп (макро) і 2 Мп (ToF). Селфі-камера 8-мегапіксельна.

Ціна новинки та старт продажів

Redmi 10 з 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-пам’яті – $ 180.

Redmi 10 з 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-пам’яті – $ 200.

Redmi 10 з 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-пам’яті – $ 220.

Зовні девайс схожий одночасно і на Redmi K40, і на Xiaomi Mi 10 Ultra. Старт продажів намічений на 20 серпня. Забарвлення – сіре, біле, блакитне. Працює новинка на Android 11 з фірмовим інтерфейсом MIUI 12.5.

Смартфон отримав 3,5 мм роз’єм для дротових навушників, дактилоскопічний сканер і подвійні динаміки. Габарити – 161,95 × 75,53 × 8,92 мм, важить Redmi 10 181 м