Опубліковано список найпопулярніших екранізацій відеоігор

Сайт Best Casino Sites вирішив з’ясувати, які екранізації відеоігор є найпопулярнішими. Для цього було проаналізовано пошукові запити у 56 країнах, а результати дослідники оформили у зручний графік.





З’ясувалося, що серед найпопулярніших фільмів за іграми лідирує “Tomb Raider: Лара Крофт” 2018 року – стрічка займає перший рядок у країнах Європи, а також у Туреччині, Єгипті та Саудівській Аравії. Друге місце поділили між собою “Мисливець на монстрів” та “Смертельна битва” 1995 року, а на третьому, раптово, опинився “Хітмен: Агент 47” 2015 року.

Варто зазначити, що подібне дослідження не претендує на об’єктивність, оскільки зачіпає не так багато країн. Втім, результати все одно виявилися цікавими.