Троянський кінь: українцям назвали програми, якими зараз користуватись вкрай небезпечно

Популярний український сервіс «Опендатабот», що спеціалізується на моніторингу реєстраційних даних вітчизняних компаній, опублікував перелік найпопулярніших російських програм, якими активно користуються в Україні. Також у компанії пояснили, чому так важливо відмовитися від ворожого програмного забезпечення та чим замінити програми, до яких ми давно звикли.





Чим загрожує використання російського ПЗ?

Наразі в Україні не лише звичайні громадяни, а й великі компанії використовують цілу низку програмних продуктів російського походження. Загалом ї близько півсотні. Однак зараз, під-час війни з Росією, використання ПЗ окупанта є не лише неетичним, але й вкрай небезпечним.

Особливо високими є ризики для бізнесу. Підприємці, часто самі того не усвідомлюючи, через програмні продукти надають доступ до своїх даних незрозуміло кому. Не кажучи вже про те, що купуючи ПЗ у російських компаній, українці фактично фінансують війну проти свого ж народу.

Чим замінити популярні російські програми?

Найбільш поширеними російськими програмами в Україні сміливо можна назвати антивіруси Kaspersky та DrWeb. На щастя існує чимало українських та закордонних аналогів, що нічим не поступаються програмам окупанта. Зокрема український антивірус Zillya, американський Microsoft Security Essentials, чеський Avast, а також продукт розробників з Румунії Bitdefender.

Ще однією вкрай важливою для українських бізнесменів програмою є облікова система 1C. Однак і для цього, здавалось би незамінного ресурсу, можна знайти не менш якісні альтернативи. Наприклад українська система обліку Bimp, а також американська програма Microsoft Dynamics від всесвітньо відомої корпорації Microsoft.

Власникам онлайн магазинів спеціалісти також радять замінити російський чат-бот JivoSite на продукт українських розробників Pipe.bot, американський Tawk.to, або ж Livehat, авторства польских програмістів.

Загалом українцям порадили проаналізувати перелік програм, якими вони користуються та якнайшвидше позбутися російського ПЗ, щоб вберегти власні дані від використання ворогом.

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