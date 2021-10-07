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Новий вірус для Android попереджає про відключення електроергії

07.10.2021
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Смартфони на базі Android атакує новий вірус, здатний взяти під контроль практично всі функції пристрою. Шкідлива програма отримала назву TangleBot, пише TechSpot .


Вірус поширюється через посилання в SMS-повідомленнях і поки що націлений на користувачів із США і Канади. У повідомленнях власників смартфонів попереджають про нібито підготовлювані відключення електрики або необхідності пройти вакцинацію.

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Там же міститься посилання, при натисканні на яке відкривається сайт з попередженням про необхідність оновити Adobe Flash Player (підтримка якого давно припинена). Якщо користувач натисне кнопку “Завантажити”, то в пам’ять смартфона завантажиться TangleBot.

Після установки вірус отримує доступ до пам’яті, мікрофона, камери, SMS, дзвінків, налаштувань мережі, списку контактів, повідомлень і інших функцій смартфона – він може читати і відправляти повідомлення, здійснювати дзвінки, повідомляти своїм розробникам про місцезнаходження пристрою, відправляти їм призначені для користувача дані і так далі.

Не виключено, що TangleBot може почати вражати смартфони і в інших країнах, вважають в компанії ESET.

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07.10.2021
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