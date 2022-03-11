YouTube вирішив вдарити по російським блогерам: більше ніякого заробітку

Російським блогерам тепер доведеться несолодко. YouTube вимкнув для користувачів з РФ усі функції для монетизації контенту. Тож тепер ані за перегляди своїх відео, ані за рекламу блогери не отримають жодної копійки.





Санкції відомого відеохостингу торкнуться власників підписки YouTube Premium, YouTube Music Premium, суперстікери, спонсорство, суперчат, а також продажу мерчів для російських глядачів. Тобто YouTube-блогери з Росії, враховуючи авторів каналів із мільйонними аудиторіями, можуть наразі забути про будь який заробіток за свої ролики.

Щоправда санкції від YouTube таки мають один виняток: вони не стосуватимуться глядачів, що проживають за межами Росії.

Усім творцям відеоконтенту з РФ вже надійшли листи від адміністрації сервісу з переліком обмежень. Нові умови співпраці із абсолютно нульовим заробітком просто-таки шокували блогерів.

Український нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що такий крок найбільшого у світі відеохостингу добряче вдарить по кишенях російських журналістів, стендап-коміків та блогерів, що ігнорували війну в Україні. Політик звернувся до усіх авторів контенту з Росії, звинувативши їх у жорстокості та байдужості до чужого горя, яке вони ж самі і спричинили.

«Ви мовчали, коли нас розстрілювали, знищували наші оселі, окупували наш Донбас та Крим. В цей час ви заробляли на своїх відео й чудово жили на гроші, які вам платив YouTube. Тапевно це давало вам якесь відчуття свободи. Але рабство у вас в крові. Більше того, рабство – ваш свідомий вибір. Тож тепер монетизуватися ви зможете лише одним способом – розбивши свою скарбничку», – написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити що для багатьох російських блогерів YouTube є основним способом заробітку і ледь не сенсом життя. Тож такі санкції від популярного відеоресурсу залишать їх фактично без засобів до існування.

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