Експерти назвали кращі камери для Android в 2021 році

Багато власників смартфонів використовують для фотозйомки стандартний додаток, яке має тільки основний функціонал.





Вони навіть не підозрюють про те, що можна завантажити камеру на Андроїд, яка буде мати набагато більше можливостей. Найчастіше подібні програми радують і більш якісною картинкою. У цій статті ми поговоримо про кращі додатки такого роду.

Якщо ви зайдете в Google Play, то знайдете там величезну кількість утиліт, покликаних покращити якість знімків або наділити їх будь-якими ефектами. Один додаток-камера може перетворювати зображення в малюнок на папері, а інший зберігати його в форматі RAW, на що найчастіше не здатна стандартна «Камера». Якби ми вирішили розглянути всі подібні утиліти в одній статті, то вона вийшла б неймовірно об’ємною.

Сьогодні ми розглянемо ті додатки-камери, які займаються покращенням фотографій або наданням великої кількості налаштувань.

Camera MX

Дивно, але практично кожна програма від Appic Labs Corp. швидко завойовує любов багатьох власників смартфонів і планшетів. Ось і Camera MX завантажили вже більше 10 мільйонів чоловік. Творці даного продукту максимально його спростили. Тут немає великої кількості інтерфейсів, які ускладнювали б процес кадрування. Замість цього всі необхідні налаштування розташувалися у верхній панелі. Зокрема, натискання відповідної кнопки відкриває доступ до експозиції, спалаху, ефектів та інших параметрів.

Завантажити Camera MX можна в тому випадку, якщо ви любите експериментувати над уже готовими знімками. Справа в тому, що цей безкоштовний додаток доповнено потужним редактором зображень, який дозволяє додати всілякі фільтри і рамки. Також в даний продукт вбудована функція Live Shot, що створює так звані живі зображення (подібні функції є в смартфонах Apple).

Програму можна використовувати і для вибору кращих кадрів. Справа в тому, що вона здатна швидко робити шість знімків, з яких потім і вибирається найкраща фотографія. Однак якість при цьому злегка страждає, тому краще не поспішати, роблячи поодинокі «постріли». А ще додаток здатен на відеозйомку, в тому числі з роздільною здатністю HD.

переваги:

Вбудований фоторедактор з безліччю фільтрів і рамок.

Можливість завантажити додаток безкоштовно.

Непогана якість фотографій.

Велика кількість налаштувань.

Наявність функції створення «живих» знімків.

Простий і зручний інтерфейс, який не заважає зйомці.

недоліки:

Занадто дрібні значки ефектів в режимі редагування.

Проблеми з автофокусом на деяких пристроях.

Відсутність панорамної зйомки.

Оцінка: 6/10

Camera ZOOM FX

Ще одна програма для камери, яка робить наголос на кількість налаштувань. З її допомогою власник смартфона може використовувати багато параметрів, знайомі тільки власникам дзеркальних і системних фотоапаратів. А ще тут є голосова активація, яка виявляється досить корисною, коли хочеться сфотографувати самого себе задньою камерою.

Утиліта здатна похвалитися режимом серійної зйомки – розробники стверджують, що Camera Zoom FX створює 10 кадрів за одну секунду. Але насправді цей параметр безпосередньо залежить від потужності вбудованого в смартфон процесора. Не забули творці і про таймер. Однак при наявності голосової активації він знадобиться тільки в дуже шумному місці.

Головна «фішка» Camera Zoom FX полягає в можливості створення власного фільтра. Звичайно ж, є тут і встановлені ефекти – вони використовуються в тому випадку, якщо людина не хоче втрачати час на створення свого творіння. Ще не можна не відзначити, що програма здатна вказувати в тегах знімка навігаційні дані. З якоїсь причини багато розробників подібних програм про цю функцію забувають.

Цей додаток є тільки за гроші. Зате вам не доведеться дивитися рекламу і засмучуватися через обмежений freemium-функціонал. На щастя, розробники частенько проводять розпродажі, в зв’язку з чим додаток можна отримати набагато дешевше звичної вартості.

переваги:

Можливість збереження знімків у форматі RAW (на пристроях, що його підтримують).

Дуже швидкий серійний режим.

Хороша якість знімків.

Наявність таймера і голосової активації.

Наявність режиму панорамної зйомки.

Можливість задіяти апаратні клавіші.

Наявність просунутого фоторедактора.

недоліки:

Проблеми з відеозйомкою на деяких смартфонах.

Потрібно придбання платної версії.

Оцінка: 9/10

LINE Camera

Якщо ви хочете не тільки покращити камеру на телефоні, а й отримати широкий арсенал можливостей редагування знімків, то рекомендується встановити LINE Camera. Тут можна з традиційної фотографії зробити такий кадр, якому позаздрив би навіть володар дзеркальної камери. Крім рядового поліпшення за допомогою зміни контрасту та інших параметрів є накладання усіляких прикрас. Зокрема, це можуть бути стікери, рамки і різноманітні ефекти. Не забули творці і про усунення червоних очей.

Японські розробники досхочу потрудилися над своїм творінням. Вони додали сюди більше 5000 стікерів, завдяки чому вдосконалення фотографії залежить тільки від вашої фантазії. Цікаво, що якщо постаратися, то можна створити власні наклейки! Функціонал самої камери теж не можна назвати обмеженим. Тут присутній і таймер, і відображення сітки, і багато інших допоміжних функцій.

Додаток-камера поширюється на безкоштовній основі. Але якщо ви побажаєте отримати всі стікери і ефекти, то доведеться розщедритися.

переваги:

Розповсюджується безкоштовно.

Величезна кількість стікерів і рамок.

Наявність практично всіх популярних фільтрів.

Широкі можливості редагування фотографій.

Грамотно реалізований функціонал камери.

недоліки:

Весь функціонал коштує пристойних грошей.

Відсутність можливості відеозйомки.

Проблеми на деяких пристроях.

Оцінка: 7/10

A Better Camera

Чергова камера для Андроїд, яка володіє як платною, так і безкоштовною версіями. Програма призначена тільки для фотографування, функціонал редагування знімків тут мінімальний. В додаток вбудовано велику кількість всіляких налаштувань, багато з яких знайомі власникам повноцінних фотоапаратів. Наприклад, за допомогою A Better Camera можна зробити непоганий HDR-кадр. А ще краще тут виходять панорамні знімки.

Екранна решітка допоможе грамотніше скомпонувати кадр, не заваливши горизонт і скориставшись правилом золотого перетину. Доступна тут і налаштування витримки. Сподобатися користувачеві повинен і режим серійної зйомки, в якому миттєво робляться кілька фотографій – потім залишиться лише вибрати кращу. Слід зауважити, що програма здатна і на відеозйомку.

У безкоштовної версії ряд режимів буде працювати тільки 30 днів. Після цього буде потрібно придбання PRO-версії. На щастя, коштує вона зовсім недорого.

переваги:

Якісні фотографії та відеоролики.

Суть більшості режимів зрозуміла навіть новачкові.

Наявність режиму HDR-відео (потрібно Android 4.3 або більш свіжа версія ОС).

Зручний інтерфейс.

Наявність таймлапса.

Зйомка в форматі RAW, якщо це підтримує пристрій.

недоліки:

Практично повна відсутність функцій редагування.

Лише 30-денний пробний період.

Висне на деяких пристроях.

Оцінка: 5/10

Manual Camera

Не можна сказати, що це найкраща камера для Андроїд. Але вона точно дозволяє вичавити з наявного модуля все. Справа в тому, що головним завданням цієї програми є надання ручних налаштувань, як це реалізовано в дзеркальних і системних фотоапаратах. Для цих цілей утиліта використовує відповідні API, які впроваджені в операційну систему. Само собою, чим свіжіше версія операційки, тим більше налаштувань запропонує програма. Оцінити можливості утиліти на вашому смартфоні дозволяє спеціальна її версія, що розповсюджується безкоштовно. Що стосується основної версії, то за неї просять близько 90 гривень.

Інтерфейс у додатка дуже простий. З лівого боку розташовуються основні параметри – ISO, витримка, баланс білого, експозиція і деякі інші. При натисканні на той чи інший значок вискакує спеціальне віртуальне коліщатко, обертаючи яке змінюється вибраний елемент. Ну а перехід в розширені налаштування здійснюється за допомогою окремої іконки, що розташовується поруч із кнопкою спуску затвора. У цьому розділі можна наказати додатку-камері наділяти знімки геомітками. Також програма вміє зберігати зображення в стислому форматі RAW.

переваги:

Вибір витримки, ISO та інших важливих параметрів.

Зручний інтерфейс, який майже не заважає.

Збереження у форматі RAW, якщо це підтримує пристрій.

Наявність таймера і можливості відключення звуку затвора.

недоліки:

Не можна регулювати діафрагму.

Ручні налаштування доступні далеко не на всіх смартфонах.

Додаток платний.

Відсутність вбудованого фоторедактора.

Оцінка: 5/10

Камера Z

Непогана камера з умовно-безкоштовним доступом для створення швидких знімків з фільтрами в реальному часі. Основна фішка цієї камери – велика база різноманітних ефектів і фільтрів для покращення і прикраси фотографій. Використовуючи фільтри в режимі реального часу, можна робити швидкі знімки, налаштовуючи інтенсивність ефектів прямо під час зйомки.

Камера Z також підтримує зйомку в режимі HDR, має зручний вбудований редактор для обробки знімків і щось на зразок аналога соціальної мережі, де користувачі можуть ділитися цікавими фотографіями.

Ще за допомогою програми можна створювати колажі з декількох знімків. За додаткову плату доступні маски, стікери, зачіски та інші елементи прикраси фото.

переваги:

Підтримка ефектів і фільтрів в режимі реального часу.

Вбудований редактор.

Підтримка HDR.

Є можливість створення колажів.

недоліки:

Частина додаткових можливостей доступна в платній версії.

Оцінка: 7/10

Open Camera

Досить проста у використанні і повністю безкоштовна камера з досить широкими можливостями. У додатку є підтримка режиму HDR, налаштування балансу білого, витримки і фокуса, виведення на екран лінії рівня горизонту і багато іншого. Є і така цікава опція як підтримка голосових команд. За допомогою Open Camera можна записувати і 4К-відео, причому зі стабілізацією і записом звуку на зовнішній мікрофон.

Ще одна особливість програми – можливість тонкого налаштування інтерфейсу під конкретного користувача.

Open Camera – один з кращих додатків, здатних замінити штатну камеру.

переваги:

Великий вибір налаштувань: баланс білого, фокусування, налаштування ISO та експозиції, функція виявлення осіб і інше.

Є безліч фільтрів і колірних ефектів.

Підтримка режиму HDR.

Голосове керування.

Можливість зйомка в форматі RAW.

Підтримка автоматичної стабілізації.

Підтримка запису HD-відео.

Додаток повністю безкоштовний і не містить реклами.

недоліки:

Дещо застарілий інтерфейс.

Оцінка: 9/10

Google Камера

Одна з кращих камер для Android-пристроїв, яка, на жаль, доступна не для всіх моделей смартфонів. Спочатку програма була розроблена для фірмових телефонів Pixel, але згодом умільці змогли перенести її і на інші пристрої.

Google Camera отримала багато фішок, заради яких її варто завантажити. Одна з головних особливостей програми – підтримка режиму HDR +. У ньому камера робить кілька кадрів з різною експозицією, а потім склеює їх в один знімок.

У режимі HDR + камера робить до 30 кадрів, вибирає з них в якості основного кращий, а решту накладає на нього у вигляді шарів. В результаті виходить високодеталізований знімок з широким динамічним діапазоном. Режим HDR + дозволяє отримувати якісні знімки в умовах недостатньої освітленості або коли доводиться знімати проти джерела яскравого світла.

Ще одна корисна фішка Google Camera – режим нічної зйомки (Night Sight). З його допомогою можна отримати чіткі деталізовані знімки без спалаху. Але є нюанс – телефон під час зйомки необхідно тримати нерухомо, а краще використовувати штатив.

Непоганий в Google Camera і портретний режим, причому програма дозволяє робити красиві портрети з ефектом боке навіть на старих моделях з одинарними камерами.

переваги:

Просунуті алгоритми обробки знімків.

Кілька режимів зйомки: HDR +, нічний режим і портретний.

Стабілізація відео.

Можна робити якісні знімки на деяких старих моделях пристроїв.

недоліки:

Камера доступна не для всіх смартфонів.

Оцінка: 9/10

Candy Camera

Цю програму оцінять любителі селфі. Камера пропонує великий вибір фільтрів і стікерів, які працюють в режимі реального часу, що дозволяє не витрачати час на постобробку знімків. Крім того, кожен фільтр можна «приміряти» перед зйомкою, вибравши найкращий.

Якщо створене фото все ж хочеться покращити, для цього є спеціальний редактор з функцією поліпшення зовнішності. Він дозволяє підретушовувати недоліки шкіри або підправити фігуру. Крім того, з Candy Camera можна створювати непогані колажі.

У редакторі, крім покращення зовнішності, знімки можна обрізати, повертати, змінювати співвідношення сторін і роздільну здатність, а також застосовувати різні ефекти.

переваги:

Великий вибір фільтрів, стікерів і рамок.

Непоганий редактор з функцією бютіфікаціі.

Простий і зрозумілий інтерфейс.

Можливість створення колажів.

Додаток безкоштовний.

недоліки:

Є реклама.

Досить скромний вибір режимів зйомки.

Оцінка: 8/10

Camera360

Ця камера припаде до душі тим, хто любить не тільки фотографувати, але і багато спілкуватися. Camera360 – не просто камера, це соціальна мережа, яка об’єднує любителів фото з усього світу. Про велику популярність додатка говорить кількість користувачів, що його встановили – їх кількість перевалила за 5 мільйонів чоловік.

Основна особливість камери, через що її варто інсталювати – величезний вибір фільтрів і ефектів. Вбудований фоторедактор також пропонує значний набір інструментів для обробки знімків. Велика частина з них використовується для покращення зовнішності. Можна вирівнювати тон шкіри, міняти її колір, робити більш витонченим овал обличчя, прибирати темні кола під очима і багато іншого.

На жаль, додаток платний. Щоб оцінити його можливості, дається всього 3 дні безкоштовного доступу. Проте, Camera360 стане хорошим вибором для тих користувачів, хто хоче більшого різноманіття функцій, ніж може запропонувати стандартна камера смартфона.

переваги:

Зовні приємний і зрозумілий інтерфейс.

Великий вибір інструментів зйомки і редагування фотографій.

Власна соціальна мережа з активною спільнотою професійних фотографів.

Вбудований фоторедактор.

недоліки:

Додаток платний, для ознайомлення доступний 3-денний пробний період.

Багато реклами.

Останнє оновлення зробило більшість фільтрів платними.

Оцінка: 6/10

Як покращити камеру на Android?

У цій збірці ми розглянули лише десять додатків-камер, призначених для операційної системи Android. Але повірте, їх існує набагато більше! Мало не щотижня на світ з’являються нові програми такого плану. Якщо зараз лідером є Camera Zoom FX, Open Camera і Google Camera, то не виключено, що вже завтра більш якісними знімками і більш широким функціоналом будуть радувати інші додатки.