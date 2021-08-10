Названо основні корисні функції магнітного датчика в смартфоні

Як використовується магнітний датчик в телефоні? Розповідаємо про 5 корисних функцій магнітного датчика в смартфоні.





Магнітний датчик в мобільному пристрої – деталь, яка може вловлювати електромагнітне випромінювання, а також визначати, де знаходяться сторони світу. Ці характеристики магнітного датчика дозволяють йому виконувати відразу кілька важливих і корисних функцій в телефоні.

Функція компаса

Основне призначення магнітного датчика полягає у визначенні розташування сторін світла. За допомогою цієї деталі телефон може виконувати функцію компаса, показуючи потрібний напрямок.

Використовувати компас на телефоні необхідно за допомогою відповідної програми. На деяких моделях вона встановлена і називається просто «Компас». Якщо ні, таку програму можна завантажити в Google Play.

Допомога в навігаторі

Використання компаса дозволяє орієнтуватися там, де недоступні карти або навігатори. Наприклад, під час походу, поїздки або в невеликих населених пунктах.

Однак магнітний датчик дозволяє вдосконалити орієнтування і в додатках-навігаторах. У них він точно показує, в який бік рухається власник, і в якій стороні знаходиться пункт призначення. Крім того, магнітний датчик дозволить відстежувати, куди спрямований телефон.

Використання в якості металошукача

Магнітний датчик може бути використаний в якості спрощеного металошукача. Для цього користувачеві знадобиться завантажити спеціальний додаток (шукайте в Google Play). За допомогою магнітного датчика і ПЗ телефон зможе визначати знаходження металів.

Однак не варто чекати чудес від подібної технології. Відстань, на якій працює магнітний датчик в якості металошукача, – від 3 до 30 сантиметрів. Крім того, метали під землею або проводку в товстих стінах таким чином виявити не вдасться.

Дозволяє зробити з телефону геймпад

Якщо знадобився геймпад для гри, наприклад, на комп’ютері, його роль може зіграти мобільний телефон. Для цього також потрібно завантажити спеціальний додаток, наприклад, Monect PC Remote. За допомогою трьох датчиків (акселерометра, гіроскопа і магнітного датчика) можна налаштувати телефон так, щоб кожен його рух передавався на комп’ютер. Так користувач зможе тримати смартфон як геймпад, а виконувати дії за допомогою сенсорних кнопок на екрані.

Управління окулярами віртуальної реальності

За допомогою магнітного датчика і магніту можна управляти окулярами віртуальної реальності Google CardBoard. Так як смартфон в цей момент знаходиться в спеціальному відсіку в окулярах віртуальної реальності, керувати ним звідти складно. Магнітний датчик цю задачу спрощує.