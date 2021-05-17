Експерти розповіли, як легко і правильно налаштувати режим “Не турбувати” на iOS та Android

Щоб смартфон не відволікав від роботи, важливих справ, відпочинку і сну, існує не тільки кнопка його відключення, а й режим «Не турбувати». З його допомогою можна повністю виключити або обмежити надходження оповіщень і дзвінків. Чим він відрізняється від авіа- і беззвучного режимів, як його налаштувати і чому це зручно?





В першу чергу, «Не турбувати» відрізняється від авіарежиму тим, що смартфон залишається підключеним до мережі. А, на відміну від беззвучного, його можна кастомізувати. Тобто, якщо боїтеся пропустити важливий дзвінок, то можна вибрати, які сповіщення і від яких абонентів отримувати, а які ні – це дуже зручно.

Цей режим потрібен, щоб на певному відрізку часу смартфон вас не відволікав, наприклад, від роботи, сну, водіння, будь-якого заходу, але при цьому ви не пропустили б дійсно важливі дзвінки. За замовчуванням в режимі «Не турбувати» всі звуки і повідомлення заглушуються, а на заблокованому екрані оповіщення не спливає. Після розблокування з’являться повідомлення про пропущені дзвінки, повідомлення і т.д., а ще вони зберігаються в Центрі повідомлень.

Підключення режиму “Не турбувати” на iOS

На iOS-пристроях досить відкрити Пункт управління і натиснути значок півмісяця. Якщо утримувати значок, то з’явиться розклад:

на 1 годину,

до завтрашнього ранку,

до мого відходу з цієї геопозиції.

В налаштуваннях iOS можна перейти в однойменний пункт і вибрати потрібні параметри або включити режим “Не турбувати” прямо з Пункту управління.

Тут пропонується вибрати, коли дотримуватися режиму тиші – завжди або тільки при блокуванні гаджета, а також визначитися, які повідомлення дозволити (всі абоненти, контакти, тільки обрані або взагалі не отримувати).

Розділ «Повторні виклики» допомагає не пропустити щось термінове – якщо абонент дзвонив протягом трьох хвилин двічі, то про другий виклик система сповістить навіть в режимі «Не турбувати». Крім того, можна підключити автовідповідь повідомленням або автоматично активувати режим, коли ви за кермом (смартфон підключається до Bluetooth автомобіля).

Крім того, є можливість встановити розклад. Наприклад, відключати повідомлення з 22:00 до 9:00.

Підключення режиму “Не турбувати” на ОС Android

Потрібно перейти в «Налаштування», далі – «Звуки і вібрації». Знаходимо кнопку «Не турбувати» і налаштовуємо параметри. Також тут можна надати доступ абонентам, які можуть дзвонити і писати – в розділі для цього є кнопка «Пріоритетні події» – потрібно вибрати «Виклики» або «Повідомлення».

Залежно від надбудови операційної системи, шлях до параметрів режиму може відрізнятися.

Всі інші параметри можна налаштувати за тими самими принципами, що і для iOS.