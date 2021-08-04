Названо найпопулярніші додатки на смартфон для вивчення іноземних мов

У 2021 році для всіх бажаючих вивчити іноземну мову доступна величезна кількість інструментів. Один з таких – спеціальні додатки на смартфоні. Варіантів безліч, але, як це зазвичай буває, більшість з них не заслуговують на увагу. Щоб ви не витрачали на них свого часу, ми склали підбірку найбільш якісного софту для вивчення іноземних мов.





№5 – Easy Ten

Відмінний додаток для вивчення англійської. Основна мета програми – розширення словникового запасу. Щодня софт пропонує користувачеві по 10 нових висловів. Для їх запам’ятовування створені завдання різного виду, що дозволяють швидко ввести слово в лексикон.

№4 – FluentU

Унікальна по своїй суті програма. Навчання в ній відбувається за допомогою показу відеороликів, а це один з найоптимальніших способів вивчити нову мову, граматику і розмовну мову. Для тих, хто вважає за краще сприймати інформацію на слух, це кращий варіант.

№3 – HelloTalk

Цікавий додаток для вивчення іноземних мов. За своєю суттю він нагадує соцмережу – ви можете спілкуватися з носієм з будь-якої точки земної кулі і обмінюватися з ним голосовими або текстовими повідомленнями. Також в додатку на себе можна приміряти роль вчителя, навчивши когось рідної мови.

№2 – ED course

Солідний софт, в якому можна серйозно підтягнути граматику, лексику, вимову і всі інші аспекти мови. У додатку доступно 14 курсів: від початкової складності до просунутої. Є спеціалізовані по конкретним темам (наприклад, бізнес). Інша фішка – розмовні уроки і діалоги з комп’ютером для закріплення теоретичного матеріалу.

№1 – Duolingo

Кожен, хто колись хотів взятися за вивчення нової мови, так чи інакше натикався на Duoliongo. У додатку вдало скомпонована практика і теорія, а весь матеріал подається в ігровій формі, через що процес запам’ятовування відбувається швидко і просто. Розробник повідомляє, що двадцяти хвилин в день вистачить для якісного навчання, а вони знайдуться у кожного.