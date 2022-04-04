Українців попередили про небезпеку входу до ряду програм при включеному VPN

Головний експерт з інформаційної безпеки компанії Slaxico Томенко Павло попередив про небезпеку входу до ряду програм при включеному VPN. Про те, яку шкоду українцям можуть завдати сервіси для обходу блокувань, фахівець розповів у розмові з GSMinfo.





Експерт порадив користувачам не заходити з включеним VPN до сервісів, де зберігаються особисті дані. Одною із таких програм він назвав електронну пошту. “Вона може містити логіни та паролі від сайтів, дані про місцезнаходження, відомості про банківські карти, плани клієнта, великі покупки”, – уточнив Томенко і додав, що безкоштовні VPN можуть збирати таку інформацію в бази даних і передавати їх третім особам.

Також спеціаліст закликав відмовитися від використання сервісів для обходу блокувань при вході до онлайн-банку як у мобільному додатку, так і у версії для браузера. У цьому випадку користувачам загрожує більша небезпека, ніж під час використання електронної пошти, попередив Томенко. За його словами, зловмисники можуть через VPN перевести користувача на підроблений сайт, де він введе свої реальні логін та пароль від особистого кабінету, в результаті злочинці отримають доступ до особистого кабінету жертви та зможуть вкрасти її гроші.

Експерт порекомендував не використовувати сервіси для обходу блокувань при виклику таксі, замовленні товарів та при вході в акаунти соціальних мереж, де зазвичай міститься багато особистої інформації.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿