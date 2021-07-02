Зірку серіалів посадили в тюрму за організацію секс-культу

Американська актриса Еллісон Мек, відома в першу чергу за роллю подруги Кларка Кента з популярного серіалу «Таємниці Смолвіля», засуджена до трьох років тюремного ув’язнення. Привід небанальний – участь у створенні секс-культу NXIVM. Судовий розгляд над учасниками цієї організації тягнувся вже не перший рік, з 2018-го Мек перебувала під домашнім арештом.





Ще в 2019 році актриса визнала провину в цілій купі злочинів – змова, рекет, вимагання і примус до праці. Мек отримувала грошові винагороди за примус жінок, які перебували в культі, до сексуального зв’язку з Кітом Раньєрі, який очолював NXIVM .

Актрисі світило від 14 до 17 років ув’язнення, але прокурор визнав, що Еллісон всіляко сприяла слідству і розкаялася у скоєному. Перед винесенням вироку Мек принесла вибачення постраждалим від діяльності культу, назвавши свою діяльність «образливою, огидною і незаконною». Крім іншого підсудна зазначила, що давно відреклася від лідера культу, що не дивно – ще в минулому році той відправився за грати на значні 120 років.

За версією слідства, Еллісон Мек грала одну з ключових ролей в організації NXIVM . Вона добровільно займалася вербуванням жінок для їх сексуальної та матеріальної експлуатації. У культі існувала жорстка ієрархія, потрапивших в лапи злочинців жінок ділили на «господинь» і «рабинь». Останніх примушували до суворої дієти, ставили жертвам клейма з ініціалами KR (Кіт Раньєрі) і АМ (Еллісон Мек), і змушували покірно виконувати вимоги лідерів.

Актриса, користуючись своїм статусом, втиралася в довіру до майбутніх жертв, і отримувала в ході особистих контактів компрометуючі матеріали, які згодом використовувалися для примусу жінок вступати в організацію.

Незважаючи на каяття, сама 38-річна актриса просила суд «заощадити їй час у в’язниці» і засудити до домашнього арешту або випробувального терміну. Адвокати наполягали, що їх підзахисна: «не може скасувати те, що було зроблено, і їй доведеться жити з жалем до кінця свого життя, але у пані Мак і як раніше є потенціал бути цінною для суспільства – як члена родини, друга, помічника тим, хто її потребує, і як повчальний образ ». Що ж, образ вийшов дійсно повчальним, але оцінювати його будуть вже сусідки по камері в федеральній в’язниці, куди теледіва відправиться в кінці вересня.