Softnews
TikTok почне запам’ятовувати все, що ви подивилися
TikTok тестує нову функцію перегляду. Вона дозволить швидко знайти відео, які ви дивилися.
Нову функцію виявив користувач Twitter Hammod Oh. Він опублікував скріншот, який показує, що опція “Історія перегляду” з’явиться в меню налаштувань.
Поки немає подробиць про те, як виглядатиме сторінка історії перегляду або як вона збиратиме ваші раніше переглянуті відео.
Нагадаємо, у Росії користувачам не можна завантажувати нові ролики в TikTok та вести прямі трансляції. Китайська компанія ввела такі обмеження через побоювання з приводу нового закону «про фейки», який багато хто не може правильно трактувати. З цієї причини з країни пішов музичний стрімінговий сервіс Spotify.