Оновлення Windows 11 та Windows 10 “вбиває” VPN і позбавляє доступу до заблокованих сайтів

Microsoft випустила оновлення для Windows 11 та Windows 10, встановлення яких призводить до поломки VPN. Проблема ризикує стати масовою, але Microsoft не поспішає визнавати її. Універсального вирішення проблеми немає – WIndows не дозволяє видалити ці патчі. Також Microsoft випустила небезпечні оновлення для Windows Server 2012, 2019 та 2022.





Користувачів Windows залишили без VPN

Найновіші апдейти для Windows 10 і Windows 11, випущені Microsoft 11 січня 2022, ламають VPN. Як пише профільний портал Bleeping Computer, проблема криється в оновленнях з індексами KB5009543 для Windows 10 та KB5009566 для Windows 11.

Встановлення патчів веде до повної зупинки роботи вбудованого у Windows інструменту VPN. Сторонні рішення теж ламаються – проблема торкнулася щонайменше Cisco Meraki і WatchGuard Firewalls, а також SonicWall.

Проблема проявляється не у всіх користувачів, що заважає визначити рівень її серйозності. Ті, хто зіткнувся з нею, відзначають, що налаштовані підключення VPN перестають працювати, а спроба створити замість них нові ні до чого не призводить.

Замість доступу до VPN користувачі отримують таке повідомлення

На момент публікації матеріалу Microsoft не визнавала проблему та не пропонувала жодних рішень. Обговорення глючних оновлень активно ведеться користувачами і на сторонніх ресурсах, і безпосередньо на форумах софтверного гіганта.

Несміливі спроби вирішення проблеми

На момент публікації матеріалу існувало лише три способи усунення проблем, що викликаються перерахованими оновленнями. Перший полягає в їх повному видаленні із системи.

Для цього численні профільні ресурси пропонують використовувати скрипт “wusa /uninstall /kb:5009543” для Windows 10 і “wusa /uninstall /kb:5009566” для Windows 11, який потрібно активувати через командний рядок.

Логи роботи VPN не допомагають у вирішенні проблеми

Здається надійним, але цей спосіб спрацьовує далеко не завжди. Редакція GSMinfo виявила на форумах Microsoft пост, у якому одразу кілька користувачів вказали на його повну марність.

За їхніми словами, спроба запуску скрипта призводить до появи повідомлення про помилку. Windows вважає ці оновлення важливими та перешкоджає їх видаленню.

Інші скрипти та їх варіації, судячи з повідомлень користувачів, також не приносять бажаного результату. Небажані латки міцно зміцнюються в “тілі” Windows, і в цьому випадку залишається лише чекати, коли Microsoft випустить “патч до патчу”.

Другий спосіб полягає у відкаті до попередньої версії системи за допомогою тіньових копій та точок відновлення. Він підійде лише тим, хто не забув активувати обидві опції.

Наочний доказ непрацездатності способу зі скриптами

Третій спосіб – це відключення автоматичного оновлення Windows. Стане в нагоді, якщо система ще не встигла завантажити і встановити небезпечні апдейти. Microsoft, однак, не вітає це – Windows 10 і Windows 11 за замовчуванням не мають такої можливості. Вимкнення можливе при використанні стороннього програмного забезпечення або правки реєстру та політик вручну.

Квінтет небезпечних оновлень

11 січня 2022 р. Microsoft випустила щонайменше п’ять оновлень, що помітно ускладнюють життя користувачам. Разом з KB5009543 та KB5009566 вийшов патч KB5009624 для Windows Server 2012 R2.

Даний апдейт викликає проблеми з віртуальними машинами Hyper-V і з розпізнаванням накопичувачів з файловою системою ReFS (локальна файлова система, що використовується у Windows Server 2012 та новіші, Windows 8.1 та пізніших версіях). Ці ж проблеми викликають оновлення KB5009557 та KB5009555 для Windows Server 2019 та 2022 відповідно.

Розсилання небезпечних оновлень Microsoft зачепило і користувачів серверних ОС

Останні два апдейти також викликають циклічне перезавантаження контролерів домену Windows. Всі ці проблеми масово обговорюються у сторонніх ком’юніті. Універсального рішення для них на 14 січня 2022 року не існувало.

Операційкам Microsoft не щастить із оновленнями

За шість із половиною років, що минули з релізу Windows 10, система отримала сотні оновлень, багато з яких ламали ту чи іншу її функцію. Наприклад, апдейт, що вийшов у березні 2021 р., виводив з ладу систему резервного копіювання та веб-камери. У грудні 2020 р. користувачі актуальних на той момент версій Windows 10 зіткнулися з незвичайною помилкою, що призводила до «синього екрану смерті» при необережному використанні вбудованої утиліти перевірки дисків Chkdsk.

У відключенні автоматичних оновлень користі часом більше, ніж шкоди

Windows 11, поширення якої почалося у жовтні 2021 р., за кілька місяців свого існування теж встигла набрати проблемних патчів. Деякі з них, як, наприклад, проблема з продуктивністю процесорів AMD, проявилися ще на етапі фінального бета-тестування, і перший масштабний апдейт не тільки не виправив її, але навіть посилив.

Апдейт KB5006674 для Windows 11, що з’явився в середині жовтня 2021, вивів з ладу принтери Brother і Samsung. Microsoft визнала проблему лише через два тижні.