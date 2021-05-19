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Які смартфони першими отримають Android 12: cписок моделей

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18 травня компанія Google офіційно представила платформу Android 12 , яка відрізняється повністю переробленим дизайном, має нову систему безпеки та інші функції.


Видання Android Police опублікувало повний список моделей смартфонів, власники яких першими зможуть встановити і почати використовувати загальнодоступну бета-версію Android 12.

  • Google Pixel 3
  • Google Pixel 3 XL
  • Google Pixel 3a
  • Google Pixel 4
  • Google Pixel 4 XL
  • Google Pixel 4a
  • Google Pixel 4a 5G
  • Google Pixel 5
  • Asus ZenFone 8
  • Nokia X20
  • OnePlus 9
  • OnePlus 9 Pro
  • Oppo Find X3 Pro
  • Realme GT
  • Tecno Camon
  • TCL 20 Pro
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • ZTE Axon 30 Ultra

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