Які смартфони першими отримають Android 12: cписок моделей

18 травня компанія Google офіційно представила платформу Android 12 , яка відрізняється повністю переробленим дизайном, має нову систему безпеки та інші функції.





Видання Android Police опублікувало повний список моделей смартфонів, власники яких першими зможуть встановити і почати використовувати загальнодоступну бета-версію Android 12.