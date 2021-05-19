Які смартфони першими отримають Android 12: cписок моделей

18 травня компанія Google офіційно представила платформу Android 12 , яка відрізняється повністю переробленим дизайном, має нову систему безпеки та інші функції.
Видання Android Police опублікувало повний список моделей смартфонів, власники яких першими зможуть встановити і почати використовувати загальнодоступну бета-версію Android 12.
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 4
- Google Pixel 4 XL
- Google Pixel 4a
- Google Pixel 4a 5G
- Google Pixel 5
- Asus ZenFone 8
- Nokia X20
- OnePlus 9
- OnePlus 9 Pro
- Oppo Find X3 Pro
- Realme GT
- Tecno Camon
- TCL 20 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X Pro
- ZTE Axon 30 Ultra
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