Через атаку Ukraine IT Army в Росії великі проблеми з ринком алкоголю

Цього тижня Ukraine IT Army запустила серію DDoS-атак на російські об’єкти, що спричинили серйозні проблеми. Однією з цілей атаки став портал Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи обліку алкоголю “ЕГАИС” , який є ключовим для дистрибуції алкоголю в Росії.





Атаки на сайти “ЕГАИС” сталися 2 та 3 травня, а про збої повідомлялося 4, заклик до атаки на сайт був поширений усередині спільноти IT-армії України. Через наслідки атаки заводи не можуть приймати цистерни зі спиртом, а покупці (як магазини, так і дистриб’ютори) не мають можливості отримувати готову продукцію, яка їм вже доставлена. Багато фабрик повністю припинили відвантаження на склади і згодом скоротили обсяги виробництва.