Google вирішив поміняти дизайн Android

У блозі Google з’явився пост, в якому компанія описує нову концепцію дизайну Android і показує, як вона буде виглядати на практиці. Судячи зі скріншотів, ОС стане зрозумілішою, яскравішою, барвистішою і простішою. З невідомої причини публікація була швидко видалена, але встигла розійтися по інтернету.

Поточна концепція дизайну Android називається Material 3, нова — Material 3 Expressive. Компанія описує оновлення як «найбільш опрацьоване», а метою модернізації називає прагнення зробити інтерфейс більш привабливим і простим у використанні.

Під час роботи над новим дизайном Google з’ясовувала, на що люди звертають увагу, як реагують на різні варіанти оформлення інтерфейсу і як швидко звикають до нововведень. Наприклад, під час роботи над оновленим індикатором прогресу тестувальників запитували, який варіант дизайну дозволяє їм «швидше відчути, що час очікування минув», і який розмір кнопки оптимізує швидкість натискання.

За результатами досліджень, щоб зробити інтерфейс більш зручним, компанія застосувала нові форми, кольори, розміри елементів інтерфейсу та анімації. Якщо вірити витоку результатів внутрішнього тестування, при переході на Material 3 Expressive користувачі витрачали в чотири рази менше часу на пошук ключових елементів інтерфейсу, а люди старше 45 років робили це так само швидко, як і більш молоді користувачі.

Очікується, що Google представить Material 3 Expressive в травні на конференції Google I/O.