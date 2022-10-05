Українцям пояснили, як їх можуть знайти за номером телефону

Керівник служби досліджень, кібераналітики та розвитку компанії Slaxico Юрій Стець розповів, що дізнатися про місцезнаходження людини за номером телефону самостійно громадяни не можуть — для цього потрібен запит від держорганів.

“Оператори стільникового зв’язку не передають дані про місцезнаходження абонента за простим запитом, це можна дізнатися тільки в рамках діловодства державних установ”, – розповів він.

Але існують особливі програми, встановивши які на смартфон, можна знати, де знаходяться діти або літні близькі, додав експерт. Він застеріг, що такі дані можуть потрапити до рук шахраям, які використовують їх для своїх маніпуляцій.