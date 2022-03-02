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Elden Ring запустили на ПК з GeForce RTX 3090 у роздільній здатності 4K
Гра отримала високі оцінки від критиків, але геймери зустріли її стримано. У Steam у Elden Ring 75% позитивних відгуків (гравці написали майже 100 000 рецензій).
Digital Dreams показав, як виглядає нова гра від студії FromSoftware у роздільній здатності 4K на максимальних налаштуваннях графіки з пресетом Beyond all Limits, що покращує ефекти трасування променів. Крім того, блогер додав мод, що знімає обмежувач FPS.
Для картинки такої якості потрібен ПК з такими параметрами:
- Центральний процесор: AMD Ryzen 93900x.
- Відеокарта: флагманська ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming із 24 ГБ відеопам’яті.
- Материнська плата: Asus Prime x470-Pro.
- Оперативна пам’ять: 32 ГБ.
- Твердотільний накопичувач: 2 ТБ.
- Жорсткий диск: 14 ТБ.