Softnews

Elden Ring запустили на ПК з GeForce RTX 3090 у роздільній здатності 4K

02.03.2022
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Elden Ring

Гра отримала високі оцінки від критиків, але геймери зустріли її стримано. У Steam у Elden Ring 75% позитивних відгуків (гравці написали майже 100 000 рецензій).


Digital Dreams показав, як виглядає нова гра від студії FromSoftware у роздільній здатності 4K на максимальних налаштуваннях графіки з пресетом Beyond all Limits, що покращує ефекти трасування променів. Крім того, блогер додав мод, що знімає обмежувач FPS.

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Для картинки такої якості потрібен ПК з такими параметрами:

  • Центральний процесор: AMD Ryzen 93900x.
  • Відеокарта: флагманська ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming із 24 ГБ відеопам’яті.
  • Материнська плата: Asus Prime x470-Pro.
  • Оперативна пам’ять: 32 ГБ.
  • Твердотільний накопичувач: 2 ТБ.
  • Жорсткий диск: 14 ТБ.

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02.03.2022
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