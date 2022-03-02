Elden Ring запустили на ПК з GeForce RTX 3090 у роздільній здатності 4K

Гра отримала високі оцінки від критиків, але геймери зустріли її стримано. У Steam у Elden Ring 75% позитивних відгуків (гравці написали майже 100 000 рецензій).





Digital Dreams показав, як виглядає нова гра від студії FromSoftware у роздільній здатності 4K на максимальних налаштуваннях графіки з пресетом Beyond all Limits, що покращує ефекти трасування променів. Крім того, блогер додав мод, що знімає обмежувач FPS.

Для картинки такої якості потрібен ПК з такими параметрами:

Центральний процесор: AMD Ryzen 93900x.

Відеокарта: флагманська ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming із 24 ГБ відеопам’яті.

Материнська плата: Asus Prime x470-Pro.

Оперативна пам’ять: 32 ГБ.

Твердотільний накопичувач: 2 ТБ.

Жорсткий диск: 14 ТБ.

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