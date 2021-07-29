Як запобігти помилкам в роботі додатків на смартфоні

За час користування смартфонів у користувачів можуть траплятися деякі проблеми. Серед них: перезавантаження пристрою, зависання, виліт додатків і багато іншого. Сьогодні ми розберемо проблему вильоту додатків.





Для початку необхідно визначитися, чи підтримує ваш пристрій додаток, який вилітає.

Якщо ви завантажили додаток з плей маркету, то він на 90% підтримується пристроєм, і крім того, він офіційний, без додаткових модифікацій, що виключає ризик випадкового вильоту.

Однак, якщо ви завантажили додаток зі стороннього сайту, немає гарантій що він підходить вашому пристрою. Можливо ваш тип процесора не підтримує цю програму, або залізо пристрою занадто слабке для нього. Крім того, додаток може бути модифіковано, і це також може викликати додаткові помилки. Тому, якщо додаток, викачаний з інших сайтів, вилітає, спробуйте завантажити його з плей маркету.

Якщо вилітає гра, особливо вимоглива, то велика ймовірність, що ваш пристрій просто не справляється з навантаженням, або не вистачає оперативної пам’яті. В цьому випадку, навпаки, на сторонніх сайтах можна пошукати полегшену версію гри, яка може підійти вашому пристрою.

Якщо з вищепереліченим ви розібралися, але вильоти тривають, можна застосувати універсальну інструкцію на цей випадок. Для цього заходимо у властивості додатка, тобто в меню з таким видом. Для виклику цього меню можна зайти в меню “додатка” на смартфоні і тапнути на потрібне.

Для початку необхідно очистити кеш. Якщо це не допоможе то потрібно очистити всі дані програми. Після цього потрібно буде заново авторизуватися в ній.

Наступне, що може допомогти – це дозвіл показу повідомлень. Найчастіше заборона на повідомлення призводить до помилок і вильотів.

Крім того, можливо ваш додаток вимагає, щоб показувати його поверх інших додатків. Спробуйте надати йому такий дозвіл. Потрібно в налаштуваннях в пошуку знайти пункт “відображення поверх інших вікон” або “завжди зверху”.

Якщо дані маніпуляції не допомогли, то швидше за все пристрій повністю не сумісний з додатком. Якщо програма не надто популярна, то перевірте відгуки в плей маркеті, можливо там теж часто скаржаться на вильоти. Це означає, що чергове оновлення додатку було невдалим, і можливо скоро розробники самі виправлять проблему.